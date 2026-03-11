宜蘭9月9日國民體育日成立「運動處」 縣政府23局處全到位

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣政府於今年元月成立運動處籌備處後進展順利，預計9月9日國民體育日成立「運動處」，帶動宜蘭體育運動開啟新篇章。圖／縣政府提供
宜蘭地方人士及體育界大力爭取下，縣政府決定9月9日「國民體育日」當天成立「運動處」，員額編制20人，這也是縣政府繼今年2月成立原民處之後所成立的第23個局處，辦公場址位於目前的縣立體育場，盼能帶動宜蘭體育運動開啟新篇章。

縣政府教育處今天表示，已擬訂相關的體育處組織編制自治條例預計5月送請縣議會審議，審查通過就朝向9月9日成立運動處邁進。據了解，縣政府於今年2月1日成立原住民族行政處，9月9日再成立運動處，縣政府全部可以成立的23個局處就全部滿了。

自從行政院去年成立運動部，宜蘭縣議員及體育界積極催生「運動處」，去年11月由副議長陳漢鍾帶領提案連署書，在議會遞交給代理縣長林茂盛，盼爭取宜蘭成為6都以外率先成立運動處的縣市，縣府接著在今年元月成立籌備處，同時也向中央爭取到編制員額，進展順利。

甫上任宜蘭縣體育會理事長的陳漢鍾副議長表示，宜蘭去年在全國運動會勇奪13金10銀19銅亮麗成績，居全國非6都縣市的第二名。行政院9月成立運動部，每年預算248億元，比原本體育署增加70億元，縣政府成立運動局處有助於擴大體育發展面相，也有利向中央爭取資源，讓全民運動成為施政目標。

林茂盛說，隨著運動風氣日盛，體育事務日益繁雜，提升行政組織層級勢在必行，成立運動處是回應縣民對優質運動環境的期待，透過專責單位更效率地整合資源、培訓優秀選手並優化場館設施，期許運動處發揮「火車頭」作用，帶領宜蘭體育展翅高飛，讓宜蘭不僅是觀光大縣，更是充滿活力的運動大縣。

此外，為了提高對優秀表現選手獎勵與留才，宜蘭縣政府近日將公告「宜蘭縣績優運動選手培訓補助金發給辦法」，未來只要設籍宜蘭運動員，在每2年舉辦的全國運動會拿下前3名就可獲頒補助金，其中全運會奪金選手，2年最高可獲得28.8萬元補助金做為實質獎勵。

宜蘭縣議員及體育界人士去年11月連署催生成立宜蘭縣運動處，副議長陳漢鍾（右四）向代理縣長林茂盛（左四）遞交連署書。本報資料照
