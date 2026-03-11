聽新聞
基隆治安死角 深澳國小舊址動工拆除

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市深澳國小舊校區閒置多年，市府發包拆除校舍昨動工。記者邱瑞杰／攝影
基隆市深澳國小舊校區閒置多年，市府發包拆除校舍昨動工。記者邱瑞杰／攝影

基隆市深澳國小遷校後，舊校區閒置十七年，衍生治安與環境疑慮。市府昨動工拆除校舍，該基地騰空後將先開闢臨時停車場，再視地方需求運用。

深澳國小一九五一年設立，校舍依山建築，戶外空間不足，加上當地建案增加，學生數成長，一九九八年起辦理遷建校作業，在相距約五百公尺處，爭取撥用國有地及協議價構私有地興建新校園。

師生轉往新校園後，市府將深澳國小舊址土地從教育用地變更為社福用地，規畫興建基隆第二處身心障礙福利服務中心，因地形落差大、涉及私有土地等因素告吹。

舊址閒置多年未重新運用，環境髒亂，前年還發現有人侵入校舍棲身，帶來治安疑慮。市府去年發包拆除，昨辦動工，將清空地上物，讓民眾安心。

副市長邱佩琳說，這塊校地是社會處管理，未來由交通處接手，將依地方需求與整體發展方向，評估使用方案，發揮公共效益。

議員何淑萍說，舊校區被視為治安死角，前年颱風來襲，校區的山坡地發生土石流，樂見市府發包拆除地上物，建議市府評估興建民眾需要的停車場或休閒場館。議員陳軍佐說，基隆人口高齡化，盼該基地能做為長照用途。

