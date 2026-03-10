立委赴日參與東京食品展 力推台東農特產走向國際

「TEAM TAIWAN」不只在棒球場上展現團隊實力，在國際食品舞台上也同樣精彩。立委陳瑩正在東京，參與2026東京國際食品展台灣館開幕典禮，為台灣農特產品拓展國際市場、推動農產外交。

此次台灣館由經濟部國際貿易署、中華民國對外貿易發展協會共同籌辦。東京國際食品展是亞洲規模最大的食品專業展之一，也是全球食品產業重要的交流平台。陳瑩表示，透過這樣的國際展會，能讓世界看見台灣優質農產與食品加工實力，將台灣最好的味道帶上國際舞台。

陳瑩指出，今年台灣館匯集近200家廠商參展，展場氣氛熱絡、詢問度高，成為整個展場中相當受到矚目的展區。其中來自台東的多家業者也參與展出，將台東山海孕育的優質農特產品帶到東京，展現地方品牌的競爭力與特色。

此外，今年原住民族委員會也加入參展行列，將原住民族的傳統智慧與農產加工技術結合，推出包括咖啡、洛神蜜餞等特色產品，展現台灣多元文化的飲食魅力。其中以布農族傳統製酒文化為靈感、以紅藜精釀的「巴索啤酒」，在現場也獲得買家高度關注，甫舉辦記者會即接獲訂單，市場反應熱烈。

陳瑩表示，很高興看到台灣食品在國際舞台上受到肯定，也看到許多來自台東的優秀品牌持續努力、拓展海外市場。未來她也將持續協助農民與食品業者爭取資源、開拓通路，讓更多優質產品走向國際，讓「台東味」被世界看見。