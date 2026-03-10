快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

種樹更種下未來 林保署與農水署公私協力守護水源

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
國小學童與家長一起種樹，培育小樹苗及珍惜大地，一場跨世代的綠化傳承。圖／林保署宜蘭分署提供
國小學童與家長一起種樹，培育小樹苗及珍惜大地，一場跨世代的綠化傳承。圖／林保署宜蘭分署提供

林業保育署宜蘭分署與農田水利署宜蘭管理處今天在冬山鄉中山水源公園舉辦「手植希望，守護水資源」綠化植樹，包括地方人士、順安國小師生及當地長輩近百人，在植樹節月種下原生樹種，尤其阿公阿嬤指導孫子女如何種樹，跨世代的綠化教育傳承，交織成美麗風景。

植樹地點位於中山水源公園新建的3200噸景觀調蓄池周邊，智慧灌溉系統的建置，提升約152公頃農地的灌溉穩地性，為求公共工程與環境保護的平衡，農水署在完工後，積極履行「棲地復原」責任，透過專業植樹規劃，將人工構造物重新融入自然生態體系，把施工對原有森林環境的影響降至最低。

林保署宜蘭分署表示，以「適地適種」原則，栽植相思樹及七里香各30株，更發揮原生樹種卓越的生長韌性與固碳能力，為淨零碳排貢獻心力；分署長蕭崇仁說，「水林一體」是林業核心，有健康的森林才有穩定的水源。

參與種樹除了有林保署宜蘭分署長蕭崇仁，還有農水署宜蘭管理處長朱清勇、冬山鄉長林峻輔、中山村灌溉管理協會理事長徐文良、順安國小校長劉文勝帶領師生、中山村長輩們約90人透過樹種，展現對環境韌性的堅定承諾。

最動人之處，莫過於學童與地方長輩並肩勞動的畫面。林保署說，對順安國小學童而言，每棵樹苗都象徵一顆深植內心的自然種子，更代表環保意識在冬山跨世代傳承，這場行動不僅成功修復棲地，更建立自然與人類和諧共存的美好典範，共築守護水土的希望森林綠色廊道。

冬山鄉長林峻輔也參與有意義的植樹活動。圖／林保署宜蘭分署提供
冬山鄉長林峻輔也參與有意義的植樹活動。圖／林保署宜蘭分署提供

國小學童與家長一起種樹，培育小樹苗及珍惜大地，一場跨世代的綠化傳承。圖／林保署宜蘭分署提供
國小學童與家長一起種樹，培育小樹苗及珍惜大地，一場跨世代的綠化傳承。圖／林保署宜蘭分署提供

跨世代的公私協力合作種樹，共同手植希望、守護水資源。圖／林保署宜蘭分署提供
跨世代的公私協力合作種樹，共同手植希望、守護水資源。圖／林保署宜蘭分署提供

自然生態 環境保護 宜蘭

延伸閱讀

林國漳提宜蘭20億造林 陳琬惠諷喊口號 吳宗憲問林要衝綠電或生態

薰衣草森林南投九九峰園區試營運 168公尺高空觀景體驗

推動植樹減碳綠化 竹縣府3/14免費贈苗木

廣角鏡／種下梭羅木 等爺蟬回來

相關新聞

花蓮馬太鞍堰塞湖災後農地復耕 一期作達68公頃

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，致鄰近農地出現土石淤埋，農糧署啟動農地復原和產業轉型雙軌策略，整合集團產區、農機服務團及農會，今...

基隆深澳國小遷址 舊校區閒置17年被視為治安死角 拆除工程今動工

基隆市深澳國小遷校後，舊校區閒置17年，衍生危害治安與環境疑慮。市府發包拆除校舍，副市長邱佩琳今出席動工儀式，祝禱施工順利。這處校地原規畫興建身障中心，但評估不可行，騰空後將先開闢臨時停車場，再視地方需求運用。

影／去年才異地野放 黑熊再闖卓溪部落吃雞遭誘捕

花蓮卓溪鄉又發生黑熊侵擾，清水部落頭目近日通報有黑熊闖入雞寮吃雞，林業署花蓮分署昨天成功誘捕，確認是一隻15歲的成年公熊，與去年10月侵擾部落後捕捉異地野放的是同一隻，已先觀察照護，評估是否適合再次野放。

免跑大醫院 宜蘭「診所認養據點」太強 醫進據點聊天、打疫苗一呼百應

隨著氣溫波動與元宵、開學等活動的人潮匯集，呼吸道傳播風險日益上升，長者尤是需健康保護的族群。宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，台灣進入超高齡社會，受地緣及人口外流影響，宜蘭縣老化程度更甚全國，已有5鄉鎮老年人口逾21%。他強調，長者保護不能只靠病後照護，須從「預防」紮根，而疫苗接種正是第一線堡壘；宜蘭透過「診所認養C據點（巷弄長照站）」與「蘭陽健康雲」，成功將醫療資源送入鄰里巷弄，為長者築起最接地氣的健康屏障。

花蓮今年總預算案卡關 縣府不排除報中央協商

花蓮縣議會要求縣府今年總預算納「馬太鞍相關經費」，未獲具體回應。多名議員希望在既有預算中，明確列光復災後復建經費與鄉鎮財源。縣府回應，今年四○一億元總預算已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除函請內政部協商。

基市府爭取東岸商場一樓先整修

基隆市府和主富公司（ＮＥＴ）對簿公堂，ＮＥＴ提出九千萬元聲請假處分獲准，市民廣場連接東岸廣場二樓的通道工程受阻。ＮＥＴ目前仍在一樓營業，市府昨表示，將編列擔保金七千多萬元，讓目前經營商場的微風能先整修一樓空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。