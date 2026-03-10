種樹更種下未來 林保署與農水署公私協力守護水源

林業保育署宜蘭分署與農田水利署宜蘭管理處今天在冬山鄉中山水源公園舉辦「手植希望，守護水資源」綠化植樹，包括地方人士、順安國小師生及當地長輩近百人，在植樹節月種下原生樹種，尤其阿公阿嬤指導孫子女如何種樹，跨世代的綠化教育傳承，交織成美麗風景。

植樹地點位於中山水源公園新建的3200噸景觀調蓄池周邊，智慧灌溉系統的建置，提升約152公頃農地的灌溉穩地性，為求公共工程與環境保護的平衡，農水署在完工後，積極履行「棲地復原」責任，透過專業植樹規劃，將人工構造物重新融入自然生態體系，把施工對原有森林環境的影響降至最低。

林保署宜蘭分署表示，以「適地適種」原則，栽植相思樹及七里香各30株，更發揮原生樹種卓越的生長韌性與固碳能力，為淨零碳排貢獻心力；分署長蕭崇仁說，「水林一體」是林業核心，有健康的森林才有穩定的水源。

參與種樹除了有林保署宜蘭分署長蕭崇仁，還有農水署宜蘭管理處長朱清勇、冬山鄉長林峻輔、中山村灌溉管理協會理事長徐文良、順安國小校長劉文勝帶領師生、中山村長輩們約90人透過樹種，展現對環境韌性的堅定承諾。

最動人之處，莫過於學童與地方長輩並肩勞動的畫面。林保署說，對順安國小學童而言，每棵樹苗都象徵一顆深植內心的自然種子，更代表環保意識在冬山跨世代傳承，這場行動不僅成功修復棲地，更建立自然與人類和諧共存的美好典範，共築守護水土的希望森林綠色廊道。

冬山鄉長林峻輔也參與有意義的植樹活動。圖／林保署宜蘭分署提供

國小學童與家長一起種樹，培育小樹苗及珍惜大地，一場跨世代的綠化傳承。圖／林保署宜蘭分署提供