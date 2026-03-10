花蓮馬太鞍堰塞湖災後農地復耕 一期作達68公頃

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，致鄰近農地出現土石淤埋，農糧署啟動農地復原和產業轉型雙軌策略，整合集團產區、農機服務團及農會，今年第一期作復耕面積達68公頃，漸恢復產能。

農業部農糧署東區分署今天在花蓮縣光復鄉辦理馬太鞍堰塞湖溢流土石埋沒農地復耕示範觀摩會，並說明農糧復耕措施；受災地主開出曳引機示範整地技術。

東區分署長林美華表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流以來開始復耕的第一期作，配合氣候和農地適應性，以高粱、玉米或大豆雜糧作物為主，希望透過示範，讓在地農民看到一些成功的案例，除學習復耕技術，也能恢復信心早日復耕，讓產地恢復生機。

同時整合農機服務團代耕量能即時銜接，使整地、播種、收穫一條龍服務，縮短復耕準備期。

若農地覆土太厚，高於1公尺，農民可選擇專案休耕或異地種植；光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、壽豐鄉受災且短期內無法復耕農地可申請專案休耕給付，今年每期作每公頃新台幣4.4萬元。

異地種植申請即日起至119年12月31日止，鼓勵農民承租國公有或公營事業土地進行異地耕作，東區分署協請台糖、國產署及退輔會等機關位於花蓮縣內可供耕作國公有土地清冊，交由光豐及鳳榮地區農會協助媒合，提供農民多元選擇，租金補貼基準為每年每公頃不得超過4萬元，全額補貼年限以2年為原則，第3年起補貼金額減半。

受災農民楊欽文受訪表示，原本耕作農地超過30公頃，但約25公頃遭洪災侵害覆蓋厚厚泥沙。「20幾年打拼的成果，一次就沒了，現在只剩不到5公頃可以種。」他目前先復耕硬質玉米，但洪水帶來的土壤幾乎無有機質，必須大量補充有機肥料，才能讓作物順利生長。

為了降低復耕風險，農糧署東區分署在光復鄉與鳳林鎮規劃16場示範觀摩活動，同步推出8大重建措施，包括農地埋沒重建復原補助、農作物溫網室生產設施受損補助、農機專案補助、農業資材室及農機具室修繕重建輔導、果樹農田流失埋沒專案輔導、農產品加工理集貨運輸設備復建專案、國產有機質肥料專案輔導、休耕給付作業等。

農糧署東區分署說明，農地埋沒重建復原補助，統計至3月6日已完成審查並核定1082件，累計補助面積493.62公頃、撥付補助款4936萬多元。

東區分署表示，災後復耕不只是恢復耕作，更是推動產業轉型與強化韌性的契機。透過中央與地方協力，逐步建立具競爭力的雜糧策略產區，協助農民穩定生產、安心經營，讓馬太鞍農地重現生機。