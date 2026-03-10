快訊

充實偏鄉醫療資源 國際扶輪社送愛花蓮捐全新牙科診療設備

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國際扶輪3502地區及桃園重車扶輪社，近日捐贈5組全新牙科診療台到花蓮，充實偏鄉醫療資源。圖／桃園重車扶輪社提供
國際扶輪3502地區及桃園重車扶輪社，近日捐贈5組全新牙科診療台到花蓮，充實偏鄉醫療資源。圖／桃園重車扶輪社提供

花蓮縣地形狹長，目前有4個偏鄉社區牙醫站，由牙醫師定期巡迴看診。國際扶輪社捐贈5組全新牙科診療台，設置在玉里、瑞穗、鳳林等鄉鎮，全面提升縣內北中南口腔醫療服務品質。

此次捐贈由國際扶輪社基金會全球獎助金支持，國際扶輪3502地區總監張玉斌，近日率領桃園重車扶輪社社長及社員，到秀林鄉佳民多功能集會所參加牙科醫療設備捐贈儀式。

縣府衛生局表示，5組牙科診療台分別設置在玉里鎮玉里國中、玉里鎮加蜜山長老教會、瑞穗鄉瑞穗國小及瑞北國小、鳳林鎮鳳仁國小，秀林鄉佳民衛生室與崇德衛生室牙科站的牙科診療器材同步更新，讓更多偏鄉學童、民眾可以就近治療與塗氟。

衛生局長朱家祥說，幼兒或學童若未能及早接受口腔檢查與治療，將影響進食、發音，甚至降低學習專注力與自信心，長輩們牙口不好也會衍生營養攝取不足與慢性疾病等問題，花蓮牙科醫療資源相對不足，感謝國際扶輪社善舉，以及花蓮縣牙醫師公會將醫療服務送進偏鄉。

衛生局表示，花蓮現有秀林鄉衛生所與衛生室、瑞穗鄉衛生所、卓溪鄉衛生所、萬榮西林村衛生室，共4個偏鄉社區牙醫站，由花蓮縣牙醫師公會推薦牙醫師，定期巡迴看診，提供口腔檢查、治療及衛教宣導，感謝所有投入巡迴服務的牙醫師守護偏鄉，也感謝國際扶輪社持續注入愛心，改善偏鄉的牙科醫療環境。

國際扶輪3502地區及桃園重車扶輪社，近日捐贈5組全新牙科診療台到花蓮，充實偏鄉醫療資源。圖／花蓮縣衛生局提供
國際扶輪3502地區及桃園重車扶輪社，近日捐贈5組全新牙科診療台到花蓮，充實偏鄉醫療資源。圖／花蓮縣衛生局提供

國際扶輪3502地區及桃園重車扶輪社，近日捐贈5組全新牙科診療台到花蓮，充實偏鄉醫療資源。圖／桃園重車扶輪社提供
國際扶輪3502地區及桃園重車扶輪社，近日捐贈5組全新牙科診療台到花蓮，充實偏鄉醫療資源。圖／桃園重車扶輪社提供

國際扶輪3502地區及桃園重車扶輪社，近日捐贈5組全新牙科診療台到花蓮，充實偏鄉醫療資源。圖／花蓮縣衛生局提供
國際扶輪3502地區及桃園重車扶輪社，近日捐贈5組全新牙科診療台到花蓮，充實偏鄉醫療資源。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮

