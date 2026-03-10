基隆深澳國小遷址 舊校區閒置17年被視為治安死角 拆除工程今動工

基隆市深澳國小遷校後，舊校區閒置17年，衍生危害治安與環境疑慮。市府發包拆除校舍，副市長邱佩琳今出席動工儀式，祝禱施工順利。這處校地原規畫興建身障中心，但評估不可行，騰空後將先開闢臨時停車場，再視地方需求運用。

深澳國小在1951年設立，舊校區地址是深澳坑路111號。校舍依山建築，戶外活動空間不足，加上當地建案增加，學生成長，市府在1998年開始辦理遷建校作業，並在相距約500公尺，爭取撥用國有地及協議價構私有地，興建新校園。

師生轉往新校園後，市府將深澳國小舊址土地，從教育用地變更為社福用地，規畫興建基隆市第二處身心障礙福利服務中心，但因地形落差大、涉及私有土地等因素告吹。

深澳國小舊址閒置多年未重新運用，地方質疑環境髒亂，影響生活品質。前年還發現有人侵入校舍棲身，當地民眾憂心帶來治安疑慮。市府去年發包拆除，今天舉辦動工祈福儀式，將清空地上物，讓地方民眾更安心。

邱佩琳出席動工儀式，上香祈福，祈求工程平安順利。她說，城市更新包含推動新建設和妥善處理老舊設施。拆除不堪使用的建物，能消除潛在安全風險，也為未來公共空間再利用創造條件。

邱佩琳說，這塊校地目前由社會處管理，未來計畫由交通處接手。市府將依地方需求與整體發展方向，審慎評估深澳國小舊校區使用方案，發揮最大公共效益，讓附近的民眾有更好的居住環境。

交通處長陳耀川表示，因為土地還是社福用地，所以將先開闢臨時停車場，至於要興建立體停車場或複合式功能建物，會再從長計議。

市議員何淑萍說，深澳國小舊校區閒置10多年，被當地居民視為治安死角，前年颱風來襲，校區的山坡地也發生土石流，樂見市府發包拆除地上物，並請市府評估興建民眾需要的停車場或休閒場館。

市議員韓世昱表示，拖了這麼多年，深澳國小舊校舍終於動工拆除。土地清空後，希望市府採用參與式預算方案，讓在地民眾和市府一起討論公共建設需求，創造在地民眾福祉。

市議員陳軍佐認為，這塊原校地已變更為社福用地，基隆市人口老齡化，他還是希望能夠做為長期照護相關用途。如果沒有辦法如願，因為深澳坑地區早年開發的社區沒有規畫停車場，未來當停車場也不錯，或是樓上當里民活動中心，樓下是停車場也可以。

基隆市深澳國小舊校區閒置17年，衍生危害治安與環境疑慮。市府發包拆除校舍，副市長邱佩琳今出席動工儀式，祝禱施工順利。記者邱瑞杰／攝影

