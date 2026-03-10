影／台灣前進陣線前進地方議會 第二波提名7議員候選人

由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨及台灣基進共同組成的「台灣前進陣線」，上午舉行「 2026 台灣前進候選人公布記者會」，共推7位具備專業背景且深耕基層的「生活有感派」候選人，把民眾與地方的需求帶進各地議會。

小歐盟黨召集人林詩涵強調，地方政治需要的不是口號，而是能把生活經驗、專業能力與公共責任結合在一起的人。並隆重介紹兩位來自律師與商界領域的優秀母親，要將家庭與社區的真實需求帶入體制。台灣綠黨則打出以「看見不被看見的角落，打造有溫度的安全網」主張．推出代表參選台北市中正萬華區議員的王振庭。時代力量則以「用專業監督和溫暖陪伴對竹苗『對症下藥』」主張，黨主席王婉諭推薦新竹縣竹北西區、新竹縣竹北東區、苗栗縣竹南後龍造橋的三位候選人，他們都是在生活現場發現問題，自己跳進來解決問題的即戰力。時代力量已有三席議員及議會黨團，今年目標在竹北拿下兩席、新竹縣取得三席，組成縣議會黨團，形成有效的監督力量。