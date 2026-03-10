影／北市石牌驚見神祕水流？ 里長嘆找不到源頭「沒人要管」

北市石牌地區一條水溝不明冒出水流，晴雨天都有水排出，相關單位遍尋不到原因。當地里長黃勝宗說，前年開始流水，水量多達好幾個游泳池，市府應盡辦法找出漏水源頭，各單位踢皮球，最後倒楣是里民和國家資源的浪費。市府研判，可能是地表的伏流水。

北投區吉慶里長黃勝宗帶路，來到實踐街後巷，打開一處北市衛工處的水溝，未見流水，但走到下一處可見流水不停冒出，順著地勢，水溝蓋下的流水愈來愈大量，水流大約50公尺距離，最終與其他排水溝的水匯集。

黃勝宗說，現在沒有下雨，乾水溝卻一直有乾淨的水流出。前年開始發現有水流出，下雨天也漏、天晴也漏水，搞不清楚水從哪邊來，水量已經流出好幾個游泳池。周邊住戶找不到原因，也很無奈。

「水一直流卻找不到原因」，黃勝宗直呼水資源珍貴，這樣浪費，非常可惜。里民多次反映，他也跟相關單位建議，北投區公所區長吳重信好意找相關單位找出原因，1月28日邀集自來水公司、 水利處 、公園處 、衛工處、農田水利署七星管理處等7個相關單位會勘，「每一個單位都說不是他們的，現在卡在沒人要管。」

衛工處表示，經過清查，該處的水源清澈，並非是汙水，自來水處也做過餘氯檢查，也不是自來水。衛工處已協助施作導流管將不明水源導流至後巷水溝，並經與里長協商後同意回填。

衛工處說，研判可能是屬於地表的伏流水，因為該處鄰近山坡地範圍地下水位較高，所以以地下水層受到壓力會上湧至地表，類似天然湧泉的概念。後續若要利用這個水資源，建議讓能使用的相關單位評估後收集使用，例如灌溉可找產發局規畫。

北市衛工處研判，該處鄰近山坡地範圍地下水位較高，可能是屬於地表的伏流水，類似天然湧泉的概念。記者林佳彣／攝影