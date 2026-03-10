快訊

iMac也有新款？外媒曝蘋果今年計畫推出新配色 網：我只要大螢幕

藝人「海產」台中千萬新家遭闖入 警已受理朝侵入住宅、竊盜偵辦

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園新增13里10萬人須換證 市府推「戶所駐點＋線上申請」免奔波

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市今年新增13里，約10萬市民需換發身分證。為減輕民眾負擔，戶政事務所推出「里內駐點收件」與「掃碼線上申請」雙軌機制，讓民眾可在家完成換證申請。圖／桃園市民政局提供
桃園市今年新增13里，約10萬市民需換發身分證。為減輕民眾負擔，戶政事務所推出「里內駐點收件」與「掃碼線上申請」雙軌機制，讓民眾可在家完成換證申請。圖／桃園市民政局提供

桃園市今年3月1日起完成里別調整，淨新增13里，約10萬市民需換發身分證。為減輕民眾負擔，戶政事務所推出「里內駐點收件」與「掃碼線上申請」雙軌機制，民眾不必親跑戶所，即可在家完成換證申請。

本次調整範圍涵蓋桃園、中壢、八德、龜山、大園、大溪及觀音共7區。民政局長劉思遠表示，透過里別調整，可讓基層服務更細緻到位，確保市民享有更便利、即時的公共服務。需換發身分證的市民，可至桃園市任一戶政事務所免費辦理，同步換發戶口名簿；如需改註其他資料，也可免費申請門牌證明，不限次數與份數。

為加速換證作業，戶政事務所將提前寄發通知，並採「里內駐點」與「數位申請」雙軌並行。民眾可依通知時間至里內指定地點辦理，由戶政人員現場收件，新證製作完成後再於指定時間、地點發放。

也可掃描通知單上QR Code，透過「線上換證e指通專案」24小時線上申請，再依指定時間、地點領取新證，免排隊、免出門。若無法配合指定時間，仍可自行前往任一戶政事務所辦理。

戶政科提醒，換證作業將依通知時程分批進行，未換發前原有身分證仍屬有效。不過，今年11月將舉辦地方公職人員選舉，若未完成換證，可能因地址異動而走錯投開票所，呼籲市民儘早依通知完成換證，確保投票權益。

身分證 桃園

延伸閱讀

中壢環警監聯手守護社區安寧 一晚逮8改裝車開罰

桃園聯合海葬邁入第19年 今年起加場、年服務量倍增至80位

竹市青年租金加碼補貼今起受理申請 最高每年多領6000元

桃市6層樓以上住宅需公安申報 3月底前未完成最重罰30萬元

相關新聞

石門水庫遊湖驚魂 船2度擱淺、救生衣繩碎化 桃議員批沒人管

桃園市議員黃敬平今日表示，民眾陳情指出8日（周日）下午約1時30分，搭石門水庫遊艇賞景，不料船兩度擱淺嚇壞他們，在大家要求下，船長才拿出救生衣，結果衣繩已經碎化不能繫，幸好未發生意外，一行人下船仍心有餘悸，抱怨航主和主管單位都未盡責。

桃園新增13里10萬人須換證 市府推「戶所駐點＋線上申請」免奔波

桃園市今年3月1日起完成里別調整，淨新增13里，約10萬市民需換發身分證。為減輕民眾負擔，戶政事務所推出「里內駐點收件」與「掃碼線上申請」雙軌機制，民眾不必親跑戶所，即可在家完成換證申請。

國3通霄北向出口匝道16日夜間施工封閉 請用路人提前改道

高速公路局為利辦理國道3號通霄交流道北向出口匝道路面刨鋪作業，自3月16日(周一)晚間9點起至翌日早上6點止，封閉國3通霄交流道北向出口匝道，請用路人提前規畫行程並配合改道措施，警方也將持續監控交通流量變化，彈性調整疏導措施。

150歲老樟樹群喊救命 苗栗縣府、頭屋公鄉公所急搶救

苗栗縣頭屋鄉象山村扒仔崗罕見的150歲5棵老樟樹群，其中一棵因腐朽嚴重，2021年伐除，另2棵疑因棲地排水不良最近枯死，僅剩2棵長勢衰弱，縣府、鄉公所合力設法搶救恢復老樹生機。

竹北汙水建設再升級 31億擴建處理量、接管戶數加碼2.1萬戶

新竹縣政府推動竹北市汙水下水道建設再有進展。新竹縣政府工務處長戴志君今天於主管會報中指出，竹北市汙水下水道系統第三期實施計畫，已獲內政部國土管理署核定，總經費約31億3346萬，工程期程從今年至2031年，完工後將擴大汙水處理量並提升接管戶數，進一步改善城市環境品質。

市民倒垃圾順便送8萬紅包「丟了就跑」 竹市清潔隊全數轉贈公益

為維護廉政風氣，新竹市環保局於農曆春節前嚴正申明清潔隊「只收垃圾，不收紅包」，提醒民眾以精準的垃圾分類取代致贈紅包，但仍有熱心市民為感謝清潔隊員辛勞，趁倒垃圾瞬間，把紅包「丟了就跑」，針對市民的愛心紅包，隊員均守法如實申報，共8萬6669元將全數轉贈公益，幫助轄內弱勢家庭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。