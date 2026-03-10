影／去年才異地野放 黑熊再闖卓溪部落吃雞遭誘捕

花蓮卓溪鄉又發生黑熊侵擾，清水部落頭目近日通報有黑熊闖入雞寮吃雞，林業署花蓮分署昨天成功誘捕，確認是一隻15歲的成年公熊，與去年10月侵擾部落後捕捉異地野放的是同一隻，已先觀察照護，評估是否適合再次野放。

清水部落何姓頭目及連姓居民4日通報，部落民宅旁的雞寮有黑熊侵擾，大啖雞隻，共有12隻雞被吃掉。林業署花蓮分署嘗試驅趕但沒有效果，6日啟動誘捕，昨天清晨發現黑熊已經被安全套索捕獲。

花蓮分署表示，經掃描晶片，確定這隻黑熊就是去年10月侵擾清水部落，被誘捕後，繫掛耳標、植入晶片後異地野放的15歲成年公熊。初步檢視，牠的體重僅70公斤，體型偏瘦但活力還不錯，已送往東部野生動物救傷中心觀察照護，並評估行為，後續將再判斷是否適合再一次野放。

花蓮分署表示，這隻黑熊再度侵擾清水部落，造成12雞隻損失，部分圍籬設施也受損，將依林業保育署「台灣黑熊生態服務給付方案」，核發入侵通報及監測獎勵金，並補償雞隻及圍籬損失，也呼籲民眾若發現黑熊侵擾或出沒，請立即通報0800000930（您您您救山林）或花蓮分署前往處理。

一隻15歲大公熊野放後再次侵入花蓮卓溪鄉清水部落吃雞，部落居民通報後，花蓮分署誘捕成功。圖／林業署花蓮分署提供