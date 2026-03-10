快訊

影／去年才異地野放 黑熊再闖卓溪部落吃雞遭誘捕

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
一隻15歲大公熊野放後再次侵入花蓮卓溪鄉清水部落吃雞。圖／林業署花蓮分署提供
一隻15歲大公熊野放後再次侵入花蓮卓溪鄉清水部落吃雞。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮卓溪鄉又發生黑熊侵擾，清水部落頭目近日通報有黑熊闖入雞寮吃雞，林業署花蓮分署昨天成功誘捕，確認是一隻15歲的成年公熊，與去年10月侵擾部落後捕捉異地野放的是同一隻，已先觀察照護，評估是否適合再次野放。

清水部落何姓頭目及連姓居民4日通報，部落民宅旁的雞寮有黑熊侵擾，大啖雞隻，共有12隻雞被吃掉。林業署花蓮分署嘗試驅趕但沒有效果，6日啟動誘捕，昨天清晨發現黑熊已經被安全套索捕獲。

花蓮分署表示，經掃描晶片，確定這隻黑熊就是去年10月侵擾清水部落，被誘捕後，繫掛耳標、植入晶片後異地野放的15歲成年公熊。初步檢視，牠的體重僅70公斤，體型偏瘦但活力還不錯，已送往東部野生動物救傷中心觀察照護，並評估行為，後續將再判斷是否適合再一次野放。

花蓮分署表示，這隻黑熊再度侵擾清水部落，造成12雞隻損失，部分圍籬設施也受損，將依林業保育署「台灣黑熊生態服務給付方案」，核發入侵通報及監測獎勵金，並補償雞隻及圍籬損失，也呼籲民眾若發現黑熊侵擾或出沒，請立即通報0800000930（您您您救山林）或花蓮分署前往處理。

一隻15歲大公熊野放後再次侵入花蓮卓溪鄉清水部落吃雞，部落居民通報後，花蓮分署誘捕成功。圖／林業署花蓮分署提供
一隻15歲大公熊野放後再次侵入花蓮卓溪鄉清水部落吃雞，部落居民通報後，花蓮分署誘捕成功。圖／林業署花蓮分署提供

一隻15歲大公熊野放後再次侵入花蓮卓溪鄉清水部落吃雞，部落居民通報後，花蓮分署誘捕成功。圖／林業署花蓮分署提供
一隻15歲大公熊野放後再次侵入花蓮卓溪鄉清水部落吃雞，部落居民通報後，花蓮分署誘捕成功。圖／林業署花蓮分署提供

相關新聞

免跑大醫院 宜蘭「診所認養據點」太強 醫進據點聊天、打疫苗一呼百應

隨著氣溫波動與元宵、開學等活動的人潮匯集，呼吸道傳播風險日益上升，長者尤是需健康保護的族群。宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，台灣進入超高齡社會，受地緣及人口外流影響，宜蘭縣老化程度更甚全國，已有5鄉鎮老年人口逾21%。他強調，長者保護不能只靠病後照護，須從「預防」紮根，而疫苗接種正是第一線堡壘；宜蘭透過「診所認養C據點（巷弄長照站）」與「蘭陽健康雲」，成功將醫療資源送入鄰里巷弄，為長者築起最接地氣的健康屏障。

花蓮今年總預算案卡關 縣府不排除報中央協商

花蓮縣議會要求縣府今年總預算納「馬太鞍相關經費」，未獲具體回應。多名議員希望在既有預算中，明確列光復災後復建經費與鄉鎮財源。縣府回應，今年四○一億元總預算已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除函請內政部協商。

基市府爭取東岸商場一樓先整修

基隆市府和主富公司（ＮＥＴ）對簿公堂，ＮＥＴ提出九千萬元聲請假處分獲准，市民廣場連接東岸廣場二樓的通道工程受阻。ＮＥＴ目前仍在一樓營業，市府昨表示，將編列擔保金七千多萬元，讓目前經營商場的微風能先整修一樓空間。

基市府辦市政說明會...謝國樑細數施政成果 聚焦交通安全與重大建設

基隆市政府今晚在仁愛區舉辦市政說明會，市長謝國樑向民眾說明交通安全、重大建設及社福照護等領域施政成果，表示市府團隊會持續傾聽市民聲音，在穩健財政基礎上推動建設與改革，提升基隆整體生活品質。

花蓮縣總預算陷僵局！議會要求列馬太鞍經費 縣府不排除報內政部協商

花蓮縣議會要求縣府於今年度總預算納入「馬太鞍相關經費」，卻未獲縣府具體回應。議會表示，多名議員希望在既有預算中，明確列出光復災後復建經費與鄉鎮財源，屬合法範圍，盼縣府盡速送審。縣府回應，115年總預算401億元已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除將函請內政部協商處理。

