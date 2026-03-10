免跑大醫院 宜蘭「診所認養據點」太強 醫進據點聊天、打疫苗一呼百應

隨著氣溫波動與元宵、開學等活動的人潮匯集，呼吸道傳播風險日益上升，長者尤是需健康保護的族群。宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，台灣進入超高齡社會，受地緣及人口外流影響，宜蘭縣老化程度更甚全國，已有5鄉鎮老年人口逾21%。他強調，長者保護不能只靠病後照護，須從「預防」紮根，而疫苗接種正是第一線堡壘；宜蘭透過「診所認養C據點（巷弄長照站）」與「蘭陽健康雲」，成功將醫療資源送入鄰里巷弄，為長者築起最接地氣的健康屏障。

診所認養據點 醫師走進社區 看病不再是冷冰冰的診間

在全台面臨疫苗麻痺挑戰時，宜蘭縣的表現卻格外亮眼。根據疾管署全國資料顯示，65歲以上長者流感疫苗接種率全國平均約為51%，但宜蘭縣114年高達54%；此外，肺炎鏈球菌疫苗完成兩劑接種的比例也達36%，顯著優於多個縣市。

這份亮眼成績單的背後，靠的是「診所認養據點」機制。徐迺維指出，宜蘭目前全縣177處各類C據點及文健站中，已有170處由在地診所及衛生所認養；認養的診所醫師，每年要到據點進行兩次衛教，診所電話更如同社區的「健康專線」，居民有問題隨時可以諮詢。

「關係建立好了，打疫苗就是『一呼百應』，不必苦口婆心勸說。」徐迺維笑言，當認養醫師親自告訴長輩：「這一波B型流感轉強，疫苗還有保護力，趕快來打」，效果遠勝於公文宣導。這種接地氣的「在地連結」，成功化解了長輩對頻繁接種疫苗的排斥感。

以三段五級 將長者分五類 提供精準服務

徐迺維表示，「很多人都以為，照顧老人就是『照護』，但其實『預防』更重要。」宜蘭縣參考公共衛生的「三段五級」，將長者依其功能狀態，細分為健康、衰弱、急重症、失能、失智五種態樣。

對於健康的長者，目標是健康促進，讓他們活得更有元氣；而出現營養不良或憂鬱傾向的衰弱期長者，反而是扭轉老化的黃金時刻，因衰弱具有可逆性；針對失能與失智者，除了提供長照服務，更重要的是「賦能」，協助他們恢復拿筷子、吃飯等基本生活功能。

他強調「最怕是把所有人都混在一起，用同一套方法處理。」唯有先釐清長者的真實需求，才能將醫療、長照、心理衛生等資源，進行最有效的配置。

科技助攻首創失智個管

面對人口老化危機，宜蘭縣與國衛院合作，開發出全台首創的「失智個案管理系統」，在衛生所或社區進行AD8極早期失智症篩檢量表早期篩檢後，只要結果為陽性（疑似個案），工作人員會直接將資料上傳系統，而非像過去使用容易流失的紙本傳遞，導致疑似個案在轉診途中流失。

徐迺維說，這套系統讓個管師能100%追蹤疑似個案，導引至縣內五大醫院共照中心確診。目前宜蘭的「失智症確診率」達100.4%，高於全國之68.3%；而對「有失智但尚未失能」長者的照護涵蓋率亦已達20%，是全國平均值的兩倍。

不僅要活得久，更要活得好 從營養篩檢到質地調整飲食

而預防醫學的範疇，不只有疫苗或相關篩檢。宜蘭縣觀察到，許多長輩因牙口不好或獨居，常常一碗醬油拌飯就是一餐，長期下來營養嚴重失衡。為此，衛生局與社會處跨部門合作，在全縣社區設置138處「長青食堂」，並藉由衛生局營養師和宜蘭縣營養師公會的合作，將各C據點升級為營養監測站，提供社區營養課程、共餐輔導及營養諮詢，提升社區據點營養照護品質。

透過這項合作，利用簡易營養評估量表進行大規模篩檢，發現宜蘭長者普遍缺乏油脂、堅果、乳製品及全穀雜糧。社會處更蒐集長者最愛吃的「熱門菜單」，再由衛生局進行營養強化，像是將白飯換成五穀飯、乳製品加入起司或改用全麥食材。

這套「由下而上」的改良模式，成功將長者的營養不良高風險比例從8%降至6.3%。此外，針對有咀嚼吞嚥困難的長者，提供「質地調整飲食」，並認證12家「高齡友善餐廳」，讓長輩外出聚餐也能吃得安心又美味。

「蘭陽健康雲」 打通醫療與長照的任督二脈

雖然宜蘭已推出多項針對超高齡社會的預防政策，但徐迺維坦言，「AI智慧醫療喊得震天價響，但如果相關資料沒有流通，一切都是空談。」長者的健康資訊往往分散在健保、長照與各項健檢中，許多資料仍須靠人力手動輸入。

為解決醫療資料碎片化的問題，宜蘭正積極推動「蘭陽健康雲」，目標是將所有資料「歸人化」；未來在獲得民眾授權後，即可調閱完整的健康履歷，提供「精準」健康服務，實現真正的智慧照護。