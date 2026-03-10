快訊

iMac也有新款？外媒曝蘋果今年計畫推出新配色 網：我只要大螢幕

藝人「海產」台中千萬新家遭闖入 警已受理朝侵入住宅、竊盜偵辦

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

聽新聞
0:00 / 0:00

免跑大醫院 宜蘭「診所認養據點」太強 醫進據點聊天、打疫苗一呼百應

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
宜蘭縣衛生局長徐迺維說，宜蘭縣因地緣與人口外流，老化速度更甚全國平均。本報資料照片
宜蘭縣衛生局長徐迺維說，宜蘭縣因地緣與人口外流，老化速度更甚全國平均。本報資料照片

隨著氣溫波動與元宵、開學等活動的人潮匯集，呼吸道傳播風險日益上升，長者尤是需健康保護的族群。宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，台灣進入超高齡社會，受地緣及人口外流影響，宜蘭縣老化程度更甚全國，已有5鄉鎮老年人口逾21%。他強調，長者保護不能只靠病後照護，須從「預防」紮根，而疫苗接種正是第一線堡壘；宜蘭透過「診所認養C據點（巷弄長照站）」與「蘭陽健康雲」，成功將醫療資源送入鄰里巷弄，為長者築起最接地氣的健康屏障。

診所認養據點　醫師走進社區　看病不再是冷冰冰的診間

在全台面臨疫苗麻痺挑戰時，宜蘭縣的表現卻格外亮眼。根據疾管署全國資料顯示，65歲以上長者流感疫苗接種率全國平均約為51%，但宜蘭縣114年高達54%；此外，肺炎鏈球菌疫苗完成兩劑接種的比例也達36%，顯著優於多個縣市。

這份亮眼成績單的背後，靠的是「診所認養據點」機制。徐迺維指出，宜蘭目前全縣177處各類C據點及文健站中，已有170處由在地診所及衛生所認養；認養的診所醫師，每年要到據點進行兩次衛教，診所電話更如同社區的「健康專線」，居民有問題隨時可以諮詢。

「關係建立好了，打疫苗就是『一呼百應』，不必苦口婆心勸說。」徐迺維笑言，當認養醫師親自告訴長輩：「這一波B型流感轉強，疫苗還有保護力，趕快來打」，效果遠勝於公文宣導。這種接地氣的「在地連結」，成功化解了長輩對頻繁接種疫苗的排斥感。

以三段五級 將長者分五類　提供精準服務

徐迺維表示，「很多人都以為，照顧老人就是『照護』，但其實『預防』更重要。」宜蘭縣參考公共衛生的「三段五級」，將長者依其功能狀態，細分為健康、衰弱、急重症、失能、失智五種態樣。

對於健康的長者，目標是健康促進，讓他們活得更有元氣；而出現營養不良或憂鬱傾向的衰弱期長者，反而是扭轉老化的黃金時刻，因衰弱具有可逆性；針對失能與失智者，除了提供長照服務，更重要的是「賦能」，協助他們恢復拿筷子、吃飯等基本生活功能。

他強調「最怕是把所有人都混在一起，用同一套方法處理。」唯有先釐清長者的真實需求，才能將醫療、長照、心理衛生等資源，進行最有效的配置。

科技助攻首創失智個管

面對人口老化危機，宜蘭縣與國衛院合作，開發出全台首創的「失智個案管理系統」，在衛生所或社區進行AD8極早期失智症篩檢量表早期篩檢後，只要結果為陽性（疑似個案），工作人員會直接將資料上傳系統，而非像過去使用容易流失的紙本傳遞，導致疑似個案在轉診途中流失。

徐迺維說，這套系統讓個管師能100%追蹤疑似個案，導引至縣內五大醫院共照中心確診。目前宜蘭的「失智症確診率」達100.4%，高於全國之68.3%；而對「有失智但尚未失能」長者的照護涵蓋率亦已達20%，是全國平均值的兩倍。

不僅要活得久，更要活得好　從營養篩檢到質地調整飲食

而預防醫學的範疇，不只有疫苗或相關篩檢。宜蘭縣觀察到，許多長輩因牙口不好或獨居，常常一碗醬油拌飯就是一餐，長期下來營養嚴重失衡。為此，衛生局與社會處跨部門合作，在全縣社區設置138處「長青食堂」，並藉由衛生局營養師和宜蘭縣營養師公會的合作，將各C據點升級為營養監測站，提供社區營養課程、共餐輔導及營養諮詢，提升社區據點營養照護品質。

透過這項合作，利用簡易營養評估量表進行大規模篩檢，發現宜蘭長者普遍缺乏油脂、堅果、乳製品及全穀雜糧。社會處更蒐集長者最愛吃的「熱門菜單」，再由衛生局進行營養強化，像是將白飯換成五穀飯、乳製品加入起司或改用全麥食材。

這套「由下而上」的改良模式，成功將長者的營養不良高風險比例從8%降至6.3%。此外，針對有咀嚼吞嚥困難的長者，提供「質地調整飲食」，並認證12家「高齡友善餐廳」，讓長輩外出聚餐也能吃得安心又美味。

「蘭陽健康雲」 打通醫療與長照的任督二脈

雖然宜蘭已推出多項針對超高齡社會的預防政策，但徐迺維坦言，「AI智慧醫療喊得震天價響，但如果相關資料沒有流通，一切都是空談。」長者的健康資訊往往分散在健保、長照與各項健檢中，許多資料仍須靠人力手動輸入。

為解決醫療資料碎片化的問題，宜蘭正積極推動「蘭陽健康雲」，目標是將所有資料「歸人化」；未來在獲得民眾授權後，即可調閱完整的健康履歷，提供「精準」健康服務，實現真正的智慧照護。

台灣進入超高齡社會，長者健康促進與保護成為重要議題。本報系資料照片
台灣進入超高齡社會，長者健康促進與保護成為重要議題。本報系資料照片

宜蘭 診所 超高齡社會

延伸閱讀

雲林首座智慧運動健康中心落腳元長 AI科技助攻預防失能

健康主題館／吃不動、吞不下、易嗆咳…口腔衰弱老化警訊 「健口操」可改善

宜蘭加碼新冠疫苗接種獎勵 長者送衛生紙、醫事人員送禮券

咬不動、吞不下、常嗆咳非小事 牙醫界示警：口腔衰弱恐提高死亡風險

相關新聞

基市府辦市政說明會...謝國樑細數施政成果 聚焦交通安全與重大建設

基隆市政府今晚在仁愛區舉辦市政說明會，市長謝國樑向民眾說明交通安全、重大建設及社福照護等領域施政成果，表示市府團隊會持續傾聽市民聲音，在穩健財政基礎上推動建設與改革，提升基隆整體生活品質。

花蓮縣總預算陷僵局！議會要求列馬太鞍經費 縣府不排除報內政部協商

花蓮縣議會要求縣府於今年度總預算納入「馬太鞍相關經費」，卻未獲縣府具體回應。議會表示，多名議員希望在既有預算中，明確列出光復災後復建經費與鄉鎮財源，屬合法範圍，盼縣府盡速送審。縣府回應，115年總預算401億元已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除將函請內政部協商處理。

宜蘭加碼新冠疫苗接種獎勵 長者送衛生紙、醫事人員送禮券

為了提早布局防範可能的夏季新冠肺炎疫情，守護高風險族群健康，宜蘭縣衛生局宣布，即日起推出新冠疫苗接種加碼鼓勵，符合資格的65歲以上長者及醫事執登人員前往縣內各衛生所接種疫苗，可獲得衛生紙或禮券等好禮，數量有限，送完為止。

基隆市區大平台缺一角！市民廣場接東岸廣場通道有得等

基隆市區串接3座廣場的「大平台」工程，因東岸廣場2至4樓所有權訴訟受阻。基市府都市發展處長謝孝昆今天表示，市民廣場跨接到東岸廣場的鋼構建材已做好，會妥善保存，等到訴訟結束，市府取得所有權再安裝。

台東縣府號召各地青年暑期來打工 今年開放200個名額

台東縣每年固定推出「台東青年暑期職場體驗」計畫，縣長饒慶鈴今天宣布啟動今年計畫，預計提供200個職缺，4月10日前開放台東在地企業及民間組織等用人單位提案申請，5月1日起開放學生投遞履歷，歡迎全國青年暑假到台東，將視工作單位給予2個月薪水或8成薪資補助。

基市府爭取東岸商場一樓先整修

基隆市府和主富公司（ＮＥＴ）對簿公堂，ＮＥＴ提出九千萬元聲請假處分獲准，市民廣場連接東岸廣場二樓的通道工程受阻。ＮＥＴ目前仍在一樓營業，市府昨表示，將編列擔保金七千多萬元，讓目前經營商場的微風能先整修一樓空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。