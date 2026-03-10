聽新聞
花蓮今年總預算案卡關 縣府不排除報中央協商

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣議會要求縣府於今年度總預算納入「馬太鞍相關經費」，縣府回應，115年總預算401億元已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除將函請內政部協商處理。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會要求縣府於今年度總預算納入「馬太鞍相關經費」，縣府回應，115年總預算401億元已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除將函請內政部協商處理。記者王思慧／攝影

花蓮縣議會要求縣府今年總預算納「馬太鞍相關經費」，未獲具體回應。多名議員希望在既有預算中，明確列光復災後復建經費與鄉鎮財源。縣府回應，今年四○一億元總預算已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除函請內政部協商。

花蓮縣議會秘書長陳德惠表示，馬太鞍洪災屬百年災害，多名議員認為，在既有預算中標示光復災後復建經費並不為過，也不困難。如在災害準備金內註明優先用於光復鄉的金額，都屬合法範圍，未要求增加或調整預算總額。

陳指出，希望縣府尊重議會職權，將光復災後復建經費及增加鄉鎮公所財源等內容，在既有預算中清楚說明，並未違反憲法、地方制度或預算法相關規定，也不須另外提行政預算。

花蓮縣府代理秘書長饒忠回應，去年十月十四日已將今年總預算送議會，至今仍被擱置。議會職責是審預算，可刪減或附帶決議，並非要求行政機關重新編列特定項目，不該影響立法與行政權分立制度。

饒忠指出，中央已制定特別條例，編列三百億元特別預算推動光復鄉重建，若未來經費不足，仍有追加減預算機制可補足。

總預算 秘書長 內政部

相關新聞

基市府爭取東岸商場一樓先整修

基隆市府和主富公司（ＮＥＴ）對簿公堂，ＮＥＴ提出九千萬元聲請假處分獲准，市民廣場連接東岸廣場二樓的通道工程受阻。ＮＥＴ目前仍在一樓營業，市府昨表示，將編列擔保金七千多萬元，讓目前經營商場的微風能先整修一樓空間。

基市府辦市政說明會...謝國樑細數施政成果 聚焦交通安全與重大建設

基隆市政府今晚在仁愛區舉辦市政說明會，市長謝國樑向民眾說明交通安全、重大建設及社福照護等領域施政成果，表示市府團隊會持續傾聽市民聲音，在穩健財政基礎上推動建設與改革，提升基隆整體生活品質。

花蓮縣總預算陷僵局！議會要求列馬太鞍經費 縣府不排除報內政部協商

花蓮縣議會要求縣府於今年度總預算納入「馬太鞍相關經費」，卻未獲縣府具體回應。議會表示，多名議員希望在既有預算中，明確列出光復災後復建經費與鄉鎮財源，屬合法範圍，盼縣府盡速送審。縣府回應，115年總預算401億元已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除將函請內政部協商處理。

宜蘭加碼新冠疫苗接種獎勵 長者送衛生紙、醫事人員送禮券

為了提早布局防範可能的夏季新冠肺炎疫情，守護高風險族群健康，宜蘭縣衛生局宣布，即日起推出新冠疫苗接種加碼鼓勵，符合資格的65歲以上長者及醫事執登人員前往縣內各衛生所接種疫苗，可獲得衛生紙或禮券等好禮，數量有限，送完為止。

基隆市區大平台缺一角！市民廣場接東岸廣場通道有得等

基隆市區串接3座廣場的「大平台」工程，因東岸廣場2至4樓所有權訴訟受阻。基市府都市發展處長謝孝昆今天表示，市民廣場跨接到東岸廣場的鋼構建材已做好，會妥善保存，等到訴訟結束，市府取得所有權再安裝。

