花蓮今年總預算案卡關 縣府不排除報中央協商

花蓮縣議會要求縣府今年總預算納「馬太鞍相關經費」，未獲具體回應。多名議員希望在既有預算中，明確列光復災後復建經費與鄉鎮財源。縣府回應，今年四○一億元總預算已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除函請內政部協商。

花蓮縣議會秘書長陳德惠表示，馬太鞍洪災屬百年災害，多名議員認為，在既有預算中標示光復災後復建經費並不為過，也不困難。如在災害準備金內註明優先用於光復鄉的金額，都屬合法範圍，未要求增加或調整預算總額。

陳指出，希望縣府尊重議會職權，將光復災後復建經費及增加鄉鎮公所財源等內容，在既有預算中清楚說明，並未違反憲法、地方制度或預算法相關規定，也不須另外提行政預算。

花蓮縣府代理秘書長饒忠回應，去年十月十四日已將今年總預算送議會，至今仍被擱置。議會職責是審預算，可刪減或附帶決議，並非要求行政機關重新編列特定項目，不該影響立法與行政權分立制度。

饒忠指出，中央已制定特別條例，編列三百億元特別預算推動光復鄉重建，若未來經費不足，仍有追加減預算機制可補足。