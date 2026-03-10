快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

基市府爭取東岸商場一樓先整修

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆東岸商場整修工程因為2至4樓所有權訴訟卡關，基市府將編列反擔保金7000萬元追加預算，希望能撤銷假處分，並先整修1樓空間。記者邱瑞杰／攝影
基隆東岸商場整修工程因為2至4樓所有權訴訟卡關，基市府將編列反擔保金7000萬元追加預算，希望能撤銷假處分，並先整修1樓空間。記者邱瑞杰／攝影

基隆市府和主富公司（ＮＥＴ）對簿公堂，ＮＥＴ提出九千萬元聲請假處分獲准，市民廣場連接東岸廣場二樓的通道工程受阻。ＮＥＴ目前仍在一樓營業，市府昨表示，將編列擔保金七千多萬元，讓目前經營商場的微風能先整修一樓空間。

東岸廣場原由大日公司與協力廠商主富公司（ＮＥＴ）經營，微風兩年多前入主後，ＮＥＴ主張擁有出資增建的二至四樓所有權，與市府對簿公堂。市府一審勝訴，ＮＥＴ提出九千萬元聲請假處分獲准，市府在訴訟期間不得有變更現狀行為。

市府施工中的大平台工程，原本要串連郵輪、市民和東岸三處廣場，但因為假處分限制，無法興建市民、東岸間的通道廣場。

基市府都發處長謝孝昆說，連通道鋼構建材已做好，會邀營造公會、建築師公會和結構技師公會，協助研議材料存放的妥善措施，待訴訟結束再安裝。

市府在所有權訴訟間提出反訴，要求ＮＥＴ遷出一樓空間勝訴，法官判決市府提供七四三五萬元供擔保得假執行，但ＮＥＴ如以兩億二三○七萬多元預供擔保，得免為假執行。

基隆市長謝國樑指出，兩件案子在二審合併審理，假如三審打完才整修商場，勢必要等一段時間，提出兩階段整修構想，市府提供擔保金，讓微風先整修一樓。

市府將追加編列七千多萬元擔保金預算送議會審議，國民黨議員俞叁發表示，反訴案和多年前台北西門町紅樓的經營權訴訟類似，紅樓案拖了五年，東岸商場不能歹戲拖棚。議員曾紀嚴支持市府編列擔保金，爭取先整修一樓機會。

民進黨議員鄭文婷說，市府要議會支持編列擔保金，須有專案報告說明來龍去脈。

謝國樑

延伸閱讀

NET東岸商場店面 基市擬編7435萬元假執行收回

基隆市區大平台缺一角！市民廣場接東岸廣場通道有得等

基市府將編擔保金7435萬元…讓NET遷出東岸商場 以利微風先整修1樓空間

軌道經濟北熱南冷！高雄2大車站多次流標 換不到錢潮

相關新聞

花蓮今年總預算案卡關 縣府不排除報中央協商

花蓮縣議會要求縣府今年總預算納「馬太鞍相關經費」，未獲具體回應。多名議員希望在既有預算中，明確列光復災後復建經費與鄉鎮財源。縣府回應，今年四○一億元總預算已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除函請內政部協商。

基市府爭取東岸商場一樓先整修

基隆市府和主富公司（ＮＥＴ）對簿公堂，ＮＥＴ提出九千萬元聲請假處分獲准，市民廣場連接東岸廣場二樓的通道工程受阻。ＮＥＴ目前仍在一樓營業，市府昨表示，將編列擔保金七千多萬元，讓目前經營商場的微風能先整修一樓空間。

基市府辦市政說明會...謝國樑細數施政成果 聚焦交通安全與重大建設

基隆市政府今晚在仁愛區舉辦市政說明會，市長謝國樑向民眾說明交通安全、重大建設及社福照護等領域施政成果，表示市府團隊會持續傾聽市民聲音，在穩健財政基礎上推動建設與改革，提升基隆整體生活品質。

花蓮縣總預算陷僵局！議會要求列馬太鞍經費 縣府不排除報內政部協商

花蓮縣議會要求縣府於今年度總預算納入「馬太鞍相關經費」，卻未獲縣府具體回應。議會表示，多名議員希望在既有預算中，明確列出光復災後復建經費與鄉鎮財源，屬合法範圍，盼縣府盡速送審。縣府回應，115年總預算401億元已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除將函請內政部協商處理。

宜蘭加碼新冠疫苗接種獎勵 長者送衛生紙、醫事人員送禮券

為了提早布局防範可能的夏季新冠肺炎疫情，守護高風險族群健康，宜蘭縣衛生局宣布，即日起推出新冠疫苗接種加碼鼓勵，符合資格的65歲以上長者及醫事執登人員前往縣內各衛生所接種疫苗，可獲得衛生紙或禮券等好禮，數量有限，送完為止。

基隆市區大平台缺一角！市民廣場接東岸廣場通道有得等

基隆市區串接3座廣場的「大平台」工程，因東岸廣場2至4樓所有權訴訟受阻。基市府都市發展處長謝孝昆今天表示，市民廣場跨接到東岸廣場的鋼構建材已做好，會妥善保存，等到訴訟結束，市府取得所有權再安裝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。