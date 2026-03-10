基市府爭取東岸商場一樓先整修

基隆市府和主富公司（ＮＥＴ）對簿公堂，ＮＥＴ提出九千萬元聲請假處分獲准，市民廣場連接東岸廣場二樓的通道工程受阻。ＮＥＴ目前仍在一樓營業，市府昨表示，將編列擔保金七千多萬元，讓目前經營商場的微風能先整修一樓空間。

東岸廣場原由大日公司與協力廠商主富公司（ＮＥＴ）經營，微風兩年多前入主後，ＮＥＴ主張擁有出資增建的二至四樓所有權，與市府對簿公堂。市府一審勝訴，ＮＥＴ提出九千萬元聲請假處分獲准，市府在訴訟期間不得有變更現狀行為。

市府施工中的大平台工程，原本要串連郵輪、市民和東岸三處廣場，但因為假處分限制，無法興建市民、東岸間的通道廣場。

基市府都發處長謝孝昆說，連通道鋼構建材已做好，會邀營造公會、建築師公會和結構技師公會，協助研議材料存放的妥善措施，待訴訟結束再安裝。

市府在所有權訴訟間提出反訴，要求ＮＥＴ遷出一樓空間勝訴，法官判決市府提供七四三五萬元供擔保得假執行，但ＮＥＴ如以兩億二三○七萬多元預供擔保，得免為假執行。

基隆市長謝國樑指出，兩件案子在二審合併審理，假如三審打完才整修商場，勢必要等一段時間，提出兩階段整修構想，市府提供擔保金，讓微風先整修一樓。

市府將追加編列七千多萬元擔保金預算送議會審議，國民黨議員俞叁發表示，反訴案和多年前台北西門町紅樓的經營權訴訟類似，紅樓案拖了五年，東岸商場不能歹戲拖棚。議員曾紀嚴支持市府編列擔保金，爭取先整修一樓機會。

民進黨議員鄭文婷說，市府要議會支持編列擔保金，須有專案報告說明來龍去脈。