基市府辦市政說明會...謝國樑細數施政成果 聚焦交通安全與重大建設

基隆市政府今晚在仁愛區舉辦市政說明會，市長謝國樑向民眾說明交通安全、重大建設及社福照護等領域施政成果，表示市府團隊會持續傾聽市民聲音，在穩健財政基礎上推動建設與改革，提升基隆整體生活品質。

謝國樑今晚率領市政團隊，在朝棟里民活動中心與民眾面對面交流時說，市府持續推動騎樓整平、行人有序專案、汙水接管、全齡照護、基隆捷運與北五堵計畫、八斗子遊艇碼頭轉型與校園通學步道改善等工作，都已逐步展現成果。

在人行空間改善方面，去年完成騎樓整平1萬4624平方公尺、長度4018公尺，未來將持續推動田寮河兩側周邊改善工程。交通安全方面，市府投入1億2298萬元改善14所學校周邊通學步道，提升學童通行安全。自前年11月推動行人有序專案後，去年全年行人交通事故202件，較前年同期減少158件，下降43.8%。

謝國樑也說明社福施政成果，包括建置親子與長輩照護平台，整合醫療與社福資源。親子平台好友數達1萬8116人、諮詢6879人次，滿意度99.7%。長輩平台好友數7萬4167人、諮詢7349人次，滿意度98.6%。

謝國樑也表示，上任時市府債務67億元，目前降至40億元，減債27億元，未來將在財政穩健基礎上規劃長者年金補貼政策。

重大建設方面，基隆捷運先期工程已啟動，SB18站周邊同步推動「基隆智慧科技園區」整體開發，整合辦公、商業與生活機能。八斗子遊艇碼頭將朝國際遊艇港發展，結合遊艇服務與海洋產業，帶動在地就業。

生活環境方面，截至去年底汙水接管戶數達7萬5255戶，接管率居全國第5名，在本島非直轄市中是第1名。今年預計再完成2200戶接管工程。

基隆市政府今晚在仁愛區朝棟里民活動中心舉辦市政說明會，市長謝國樑向民眾說明交通安全、重大建設及社福照護等領域施政成果。圖／基市府提供

基隆市政府今晚在仁愛區朝棟里民活動中心舉辦市政說明會，市長謝國樑表示，市府團隊會持續傾聽市民聲音，提升基隆整體生活品質。圖／基市府提供

基隆市政府今晚在仁愛區朝棟里民活動中心舉辦市政說明會，市長謝國樑向民眾說明交通安全、重大建設及社福照護等領域施政成果。圖／基市府提供

基隆市政府今晚在仁愛區朝棟里民活動中心舉辦市政說明會，市長謝國樑向民眾說明交通安全、重大建設及社福照護等領域施政成果。圖／基市府提供