NET東岸商場店面 基市擬編7435萬元假執行收回

中央社／ 基隆9日電

主富公司（NET）目前仍使用基隆東岸商場店面，市府提出訴訟要求返還，法院判決市府提供7435萬元擔保後得假執行。市府今天表示，交通處將於今年追加預算，編列7435萬元作為假執行擔保金。

全案緣於基隆市政府在113年將東岸商場委由微風集團經營，原營運商大日公司協力廠商主富公司（NET），主張獨資興建商場2樓至4樓而擁有產權NET主張獨資新台幣2.89億元，興建東岸商場2樓至4樓，因而擁有2樓至4樓建物產權，提出請求確認所有權訴訟，基隆地方法院判決駁回，NET不服提出上訴，全案仍在審理中。

不過，台灣高等法院在此之前已裁定，NET以9000萬元供擔保後，在事件撤回、和解或判決確定前，市府不得變更東岸商場2樓至4樓現狀，NET提供擔保後，法院已執行假處分。

市府則提起反訴，要求NET將東岸商場1樓的1302平方公尺店面騰空，遷讓返還市府，一審法院判決，市府提供7435萬元擔保後得假執行。但NET如以2.23億餘元預供擔保後，得免為假執行。

議員3日至4日在議會臨時會關切東岸郵輪廣場串接工程進度，市長謝國樑答詢，串接工程原本要與東岸商場2樓銜接，但法院已裁定不得變更現狀，必須等到判決確定後才能變動，市府予以尊重。

至於1樓部分，謝國樑說，市府有2項策略，一是等到東岸商場所有訴訟確定後再裝潢，但不知要等多久，另一策略則將1樓與2樓至4樓切割看待，市府提供7435萬元擔保，若NET未反制就可針對1樓裝潢，也拜託議員給市府機會向議員專案報告。

民進黨市議員張之豪表示，這次臨時會不該討論市府是否要出這筆錢，只是要瞭解工程進度，既然已延宕，議員也知道了，市府可在會期提出預算供議員討論，謝國樑若想向議會專案報告，議員也非常歡迎。

張之豪 基隆 謝國樑

