快訊

遊園車墜谷事故兩家庭悲劇 夫妻陰陽兩隔、姊弟5人受傷

大研生醫、尚凡國際創辦人張家銘辭世 享年46歲

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮總預算案府會陷僵局 縣府：重創縣民權益

中央社／ 花蓮縣9日電

花蓮縣115年度401億元總預算案府會陷僵局，花蓮縣議會呼籲縣府依程序會決議，補充修正送交審議；縣府指，總預算案如期送議會，遲不審查重創縣民與弱勢權益，且危及公眾安全。

花蓮縣議會今天上午召開記者會，秘書長陳德惠率議事、法制及主計主管說明115年度總預算審議相關議題，陳德惠呼籲縣府遵照去年10月27日第21次程序會決議，請縣府補充修正115年度總預算，以利13日起臨時會審議115年度總預算。

議會表示，依地方制度法負有監督預算及守護民意之責，從未提議增加預算規模，也未退回預算案，僅請縣府於既有預算額度及架構內，就災後復原重建相關內容予以修正或補述。

花蓮縣政府秘書長饒忠下午會同主計處長楊姿宜、財政處副處長黃淑梅召開記者會，說明議會拒不審查總預算所造成的重大影響。

饒忠說，115年度總預算案依地制法所訂期限前、會計年度開始2個月前送達縣議會審議，配合議會定期會開議期程提前於114年10月14日送達議會，至今預算仍未排審，影響後續對於縣民及弱勢的權益、災害預備金、社會福利、基層經費、產業補助、基礎民生需求等，均造成極其不利影響。

饒忠解釋，114年災害準備金部分，針對馬太鞍溪堰塞湖災害動支數已達7億餘元，縣議會對災後重建經費的關切，卻仍未獲排審，導致115年災害準備金無法動支，針對鄉鎮市統籌分配款屬歲入，依據本縣統籌分配款分配辦法規定予以分配；另115年度預算案對鄉鎮市公所的補助，除統籌科目「對鄉鎮市之各項補助」較114年增編外，民政處、原住民行政處、客家事務處、農業處、建設處、環境保護局等局處，均有增編預算。

花蓮縣政府說明，依現行法律體系，並不存在「預算送達議會後，由議會要求行政機關重編預算」的法定程序，若以「要求重編」方式，實質上已逾越「審議權」範圍，構成對行政權之不當干預，刻意不依「地方制度法」第40條所定期限審議，已經屬於同法第76條所稱「依法應作為而不作為」，「致嚴重妨礙地方政務正常運作」。

饒忠指出，總預算未審將影響縣府政策全民福利，包括擴大65歲長者老人假牙補助、擴大65歲長者健保補助、加碼重陽敬老禮金1000元、加碼準公共友善托育獎勵金、調升教師節紀念品、調升敬老愛心計程車1500元、新增低收中低收經濟弱勢老人及身障者專案補助、孕婦RSV疫苗等。

此外，具民生需要急迫性的如地方建設、扶植在地產業與青年發展、婦幼福利、銀髮及身障者福利、教保人員及公務員鐘點薪資及地域加給、村里基層建設改善建議、提升原住民族文創產業發展暨強化部落基礎設施、改善農路設施、補助農特產品行銷、調升學童午餐費等也將連帶造成延宕。

縣府表示，依「地方制度法」及「各機關單位預算執行要點」規定，因花蓮縣議會未於法定期限完成預算審議，讓全體花蓮縣民陷入無法動支災害防救的困境中，包括災害準備金8億元、第一、第二預備金、新興資本與新增政策約22.58億元。

縣府指出，花蓮並非第一次發生重大災害，災害預算編列皆有往例可循，法律也有機制。議會所關心的馬太鞍等災區經費需求，可依「預算法」第79條、第83條明定，縣府可提追加減預算、行政院可提特別預算。

目前已經由立法院通過的「馬太鞍溪事件重建條例」300億元，正由行政院執行重建中，這才是災後重建經費最正確、最具法源依據的處理途徑。

而在115年總預算審議過程中，議會可依「預算法」第52條規定，「附加條件或提出附帶決議」，例如指定既有經費「優先用於特定災區或重建項目」，同樣能回應災民實際需求。

饒忠說，府會將持續溝通，若溝通無效，將依法由內政部出面協商，盼能在下個會期前完成。

地方制度法 總預算 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮縣總預算陷僵局！議會要求列馬太鞍經費 縣府不排除報內政部協商

觀光署：鯉魚潭水域活動須安全、合法 籲花蓮縣府儘速訂管理自治法規

鯉魚潭翻船業者暫停業 縱管處籲花縣府訂自治法規

桃市6層樓以上住宅需公安申報 3月底前未完成最重罰30萬元

相關新聞

基隆市區大平台缺一角！市民廣場接東岸廣場通道有得等

基隆市區串接3座廣場的「大平台」工程，因東岸廣場2至4樓所有權訴訟受阻。基市府都市發展處長謝孝昆今天表示，市民廣場跨接到東岸廣場的鋼構建材已做好，會妥善保存，等到訴訟結束，市府取得所有權再安裝。

NET聲請假處分…基市府將編反擔保金 東岸商場1樓先整修

微風集團得標經營基隆東岸廣場，整修地下停車場獲好評，地上商場整修工程，則因前營運業者NET提出9000萬元聲請假處分卡關。基市府今天表示，將追加編列反擔保金7000萬元預算，讓微風先整修1樓空間，並靜待2至4樓訴訟落幕。

竹市青年租金加碼補貼今起受理申請 最高每年多領6000元

為持續減輕青年族群居住負擔、打造宜居永續城市，新竹市政府宣布，今年「青年租金加碼補貼」自3月9日起開放申請。凡設籍並實際租屋於新竹市，且符合中央「300億元中央擴大租金補貼專案」第三級補貼資格的青年，即可在中央補貼之外，再加碼每年最高6000元租金補貼，減輕租屋壓力。

花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例。不過縣府認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

花蓮縣總預算陷僵局！議會要求列馬太鞍經費 縣府不排除報內政部協商

花蓮縣議會要求縣府於今年度總預算納入「馬太鞍相關經費」，卻未獲縣府具體回應。議會表示，多名議員希望在既有預算中，明確列出光復災後復建經費與鄉鎮財源，屬合法範圍，盼縣府盡速送審。縣府回應，115年總預算401億元已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除將函請內政部協商處理。

宜蘭加碼新冠疫苗接種獎勵 長者送衛生紙、醫事人員送禮券

為了提早布局防範可能的夏季新冠肺炎疫情，守護高風險族群健康，宜蘭縣衛生局宣布，即日起推出新冠疫苗接種加碼鼓勵，符合資格的65歲以上長者及醫事執登人員前往縣內各衛生所接種疫苗，可獲得衛生紙或禮券等好禮，數量有限，送完為止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。