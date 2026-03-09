花蓮總預算案府會陷僵局 縣府：重創縣民權益

花蓮縣115年度401億元總預算案府會陷僵局，花蓮縣議會呼籲縣府依程序會決議，補充修正送交審議；縣府指，總預算案如期送議會，遲不審查重創縣民與弱勢權益，且危及公眾安全。

花蓮縣議會今天上午召開記者會，秘書長陳德惠率議事、法制及主計主管說明115年度總預算審議相關議題，陳德惠呼籲縣府遵照去年10月27日第21次程序會決議，請縣府補充修正115年度總預算，以利13日起臨時會審議115年度總預算。

議會表示，依地方制度法負有監督預算及守護民意之責，從未提議增加預算規模，也未退回預算案，僅請縣府於既有預算額度及架構內，就災後復原重建相關內容予以修正或補述。

花蓮縣政府秘書長饒忠下午會同主計處長楊姿宜、財政處副處長黃淑梅召開記者會，說明議會拒不審查總預算所造成的重大影響。

饒忠說，115年度總預算案依地制法所訂期限前、會計年度開始2個月前送達縣議會審議，配合議會定期會開議期程提前於114年10月14日送達議會，至今預算仍未排審，影響後續對於縣民及弱勢的權益、災害預備金、社會福利、基層經費、產業補助、基礎民生需求等，均造成極其不利影響。

饒忠解釋，114年災害準備金部分，針對馬太鞍溪堰塞湖災害動支數已達7億餘元，縣議會對災後重建經費的關切，卻仍未獲排審，導致115年災害準備金無法動支，針對鄉鎮市統籌分配款屬歲入，依據本縣統籌分配款分配辦法規定予以分配；另115年度預算案對鄉鎮市公所的補助，除統籌科目「對鄉鎮市之各項補助」較114年增編外，民政處、原住民行政處、客家事務處、農業處、建設處、環境保護局等局處，均有增編預算。

花蓮縣政府說明，依現行法律體系，並不存在「預算送達議會後，由議會要求行政機關重編預算」的法定程序，若以「要求重編」方式，實質上已逾越「審議權」範圍，構成對行政權之不當干預，刻意不依「地方制度法」第40條所定期限審議，已經屬於同法第76條所稱「依法應作為而不作為」，「致嚴重妨礙地方政務正常運作」。

饒忠指出，總預算未審將影響縣府政策全民福利，包括擴大65歲長者老人假牙補助、擴大65歲長者健保補助、加碼重陽敬老禮金1000元、加碼準公共友善托育獎勵金、調升教師節紀念品、調升敬老愛心計程車1500元、新增低收中低收經濟弱勢老人及身障者專案補助、孕婦RSV疫苗等。

此外，具民生需要急迫性的如地方建設、扶植在地產業與青年發展、婦幼福利、銀髮及身障者福利、教保人員及公務員鐘點薪資及地域加給、村里基層建設改善建議、提升原住民族文創產業發展暨強化部落基礎設施、改善農路設施、補助農特產品行銷、調升學童午餐費等也將連帶造成延宕。

縣府表示，依「地方制度法」及「各機關單位預算執行要點」規定，因花蓮縣議會未於法定期限完成預算審議，讓全體花蓮縣民陷入無法動支災害防救的困境中，包括災害準備金8億元、第一、第二預備金、新興資本與新增政策約22.58億元。

縣府指出，花蓮並非第一次發生重大災害，災害預算編列皆有往例可循，法律也有機制。議會所關心的馬太鞍等災區經費需求，可依「預算法」第79條、第83條明定，縣府可提追加減預算、行政院可提特別預算。

目前已經由立法院通過的「馬太鞍溪事件重建條例」300億元，正由行政院執行重建中，這才是災後重建經費最正確、最具法源依據的處理途徑。

而在115年總預算審議過程中，議會可依「預算法」第52條規定，「附加條件或提出附帶決議」，例如指定既有經費「優先用於特定災區或重建項目」，同樣能回應災民實際需求。

饒忠說，府會將持續溝通，若溝通無效，將依法由內政部出面協商，盼能在下個會期前完成。