花蓮縣總預算陷僵局！議會要求列馬太鞍經費 縣府不排除報內政部協商

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣議會要求縣府於今年度總預算納入「馬太鞍相關經費」，卻未獲縣府具體回應。議會表示，多名議員希望在既有預算中，明確列出光復災後復建經費與鄉鎮財源，屬合法範圍，盼縣府盡速送審。縣府回應，115年總預算401億元已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除將函請內政部協商處理。

花蓮縣議會秘書長陳德惠表示，馬太鞍洪災屬百年災害，多名議員認為在既有預算中標示光復災後復建經費並不為過，也不困難。例如在災害準備金內註明優先用於光復鄉的金額，都屬合法範圍，並未要求增加或調整預算總額。

陳德惠指出，議會希望縣府尊重議會職權，將光復災後復建經費以及增加鄉鎮公所財源等內容，在既有預算中清楚說明，使預算更具體明確。這些要求並未違反憲法、地方制度或預算法相關規定，也不需要另外提出行政預算。議會期待府會能在和諧基礎上推動地方發展，盼縣府儘速修正或補充總預算內容，送交程序委員會排審。

花蓮縣政府代理秘書長饒忠回應，縣府已於去年10月14日將115年度總預算送交議會，但預算案至今仍被擱置，未送大會審議。議會要求縣府修正總預算、納入光復鄉重建經費以及13個鄉鎮統籌分配款，但在制度上，議會職責是審查預算，可進行刪減或附帶決議，並非要求行政機關重新編列特定項目，否則不審預算，恐影響立法與行政權分立的制度運作。

饒忠指出，目前中央已制定相關特別條例，並編列300億元特別預算推動光復鄉重建，中央、縣府與地方鄉鎮正共同推動復建工作。若未來經費不足，也仍有追加減預算機制可補足，因此不必在115年總預算中一定明文列出光復鄉重建金額。

饒忠也強調，若總預算長期未能通過，將影響縣政運作，包括公共建設、社會福利、國民教育及學校營養午餐、幼兒照顧等政策推動。縣府期盼議會在臨時會期間將115年總預算排入大會審查，讓全體議員行使審查權。

他表示，若議會仍持續未審預算，縣府將依程序函報內政部進行協商，再依協商結果辦理後續作業。同時強調，若未來重建經費不足，仍可透過追加減預算機制補充。

花蓮縣議會要求縣府於今年度總預算納入「馬太鞍相關經費」，縣府回應，115年總預算401億元已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除將函請內政部協商處理。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會要求縣府於今年度總預算納入「馬太鞍相關經費」，縣府回應，115年總預算401億元已送議會卻未審，盼議會盡快排審，不排除將函請內政部協商處理。記者王思慧／攝影

