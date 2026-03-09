宜蘭加碼新冠疫苗接種獎勵 長者送衛生紙、醫事人員送禮券

為了提早布局防範可能的夏季新冠肺炎疫情，守護高風險族群健康，宜蘭縣衛生局宣布，即日起推出新冠疫苗接種加碼鼓勵，符合資格的65歲以上長者及醫事執登人員前往縣內各衛生所接種疫苗，可獲得衛生紙或禮券等好禮，數量有限，送完為止。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，國內新冠疫情目前雖處於低點波動，但參考過去兩年的流行趨勢，夏季往往會出現一波疫情高峰，考量到65歲以上長者為併發重症與死亡的高風險群，加上醫療機構內人員密集、傳播風險較高，縣府特別祭出加碼獎勵。

長者專屬： 凡65歲以上長者，且於114年10月1日以後尚未接種新冠疫苗者，前往縣內12鄉鎮市衛生所完成接種，即可領取「衛生紙1串（12入）」。

醫事人員專屬： 縣內醫事執登人員完成接種，則可獲得「100元禮券」一份。

衛生局長徐迺維指出，全球近期新冠病毒陽性率有略微上升趨勢，考量疫苗接種後需要一段時間才能產生保護力，現在正是接種的最佳時機，接種疫苗是減低重症及死亡風險最有效的方法，呼籲符合資格的縣民把握機會，攜帶身分證及健保卡前往接種。

除接種疫苗外，衛生局也提醒民眾應持續落實勤洗手、注意咳嗽禮節，並在出入人多擁擠場所時佩戴口罩。若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等危險徵兆，應儘速就醫並遵照醫囑。民眾若有相關疑問，可撥打免付費防疫專線1922，或洽宜蘭縣政府衛生局防疫專線（03）9357011。

醫事執登人員完成接種，則可獲得100元禮券。圖／衛生局提供