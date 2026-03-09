基隆市區大平台缺一角！市民廣場接東岸廣場通道有得等

基隆市區串接3座廣場的「大平台」工程，因東岸廣場2至4樓所有權訴訟受阻。基市府都市發展處長謝孝昆今天表示，市民廣場跨接到東岸廣場的鋼構建材已做好，會妥善保存，等到訴訟結束，市府取得所有權再安裝。

基隆市前市長林右昌任內爭取中央補助近5億元，發包「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，在田寮河喜豬橋上方打造一座平台，串接郵輪廣場和市民廣場，再從市民廣場興建跨越仁一路，連接東岸廣場的通道，把3座廣場串聯在一起，完成從國門廣場到東岸廣場的人行廊道。

這項工程在2022年底林右昌卸任前動工，現任市長謝國樑上任後接手執行。由於施工區域管線遷移、拆除市民廣場樓板難度都高，無法如期在2024年完工，且完工日期一延再延，至今仍在施工。

基隆市議會臨時會日前討論這項工程，議員關心完工時間及後續串接東岸廣場方案。在多名議員質詢後，通過議長童子瑋宣讀的決議，請市府檢討工程管理、時程控管機制是否有缺失，避免重大公共工程發生延宕決議。

謝孝昆說，大平台工程分為跨橋段、臨海側及市民廣場三部分，跨橋段跟臨海側大致完成，目前集中人力在市民廣場區趕工程進度，希望在3月底報竣工，預合驗收期約3個月，驗收完成後就可以開放使用。

謝孝昆指出，原本規畫從市民廣場銜接東岸商場2樓的鋼構通道，因為所有權訴訟NET聲請假處分，2至4樓不得整修改建喊停。廠商已經把通道製作好了，後續將邀請營造公會、建築師公會和結構技師公會，協助研討材料存放的妥善措施，等到訴訟結束，再把這一段接上去。

基隆市區的「大平台」工程，從市民廣場跨越仁一路銜接東岸廣場的通道，因為東岸商場2至4樓所有權訴訟，目前無法施作。記者邱瑞杰／攝影