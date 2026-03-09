快訊

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

杉林溪遊園接駁車翻落邊坡！陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光

贏球是義務，輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市區大平台缺一角！市民廣場接東岸廣場通道有得等

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市區的「大平台」工程，從市民廣場跨越仁一路銜接東岸廣場的通道，因為東岸商場2至4樓所有權訴訟，目前無法施作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市區的「大平台」工程，從市民廣場跨越仁一路銜接東岸廣場的通道，因為東岸商場2至4樓所有權訴訟，目前無法施作。記者邱瑞杰／攝影

基隆市區串接3座廣場的「大平台」工程，因東岸廣場2至4樓所有權訴訟受阻。基市府都市發展處長謝孝昆今天表示，市民廣場跨接到東岸廣場的鋼構建材已做好，會妥善保存，等到訴訟結束，市府取得所有權再安裝。

基隆市前市長林右昌任內爭取中央補助近5億元，發包「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，在田寮河喜豬橋上方打造一座平台，串接郵輪廣場和市民廣場，再從市民廣場興建跨越仁一路，連接東岸廣場的通道，把3座廣場串聯在一起，完成從國門廣場到東岸廣場的人行廊道。

這項工程在2022年底林右昌卸任前動工，現任市長謝國樑上任後接手執行。由於施工區域管線遷移、拆除市民廣場樓板難度都高，無法如期在2024年完工，且完工日期一延再延，至今仍在施工。

基隆市議會臨時會日前討論這項工程，議員關心完工時間及後續串接東岸廣場方案。在多名議員質詢後，通過議長童子瑋宣讀的決議，請市府檢討工程管理、時程控管機制是否有缺失，避免重大公共工程發生延宕決議。

謝孝昆說，大平台工程分為跨橋段、臨海側及市民廣場三部分，跨橋段跟臨海側大致完成，目前集中人力在市民廣場區趕工程進度，希望在3月底報竣工，預合驗收期約3個月，驗收完成後就可以開放使用。

謝孝昆指出，原本規畫從市民廣場銜接東岸商場2樓的鋼構通道，因為所有權訴訟NET聲請假處分，2至4樓不得整修改建喊停。廠商已經把通道製作好了，後續將邀請營造公會、建築師公會和結構技師公會，協助研討材料存放的妥善措施，等到訴訟結束，再把這一段接上去。

基隆市區的「大平台」工程，從市民廣場跨越仁一路銜接東岸廣場的通道，因為東岸商場2至4樓所有權訴訟，目前無法施作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市區的「大平台」工程，從市民廣場跨越仁一路銜接東岸廣場的通道，因為東岸商場2至4樓所有權訴訟，目前無法施作。記者邱瑞杰／攝影

基隆市區的「大平台」工程，從市民廣場跨越仁一路銜接東岸廣場的通道，因為東岸商場2至4樓所有權訴訟，目前無法施作。記者邱瑞杰／攝影
基隆市區的「大平台」工程，從市民廣場跨越仁一路銜接東岸廣場的通道，因為東岸商場2至4樓所有權訴訟，目前無法施作。記者邱瑞杰／攝影

基隆 林右昌 謝國樑 童子瑋

延伸閱讀

NET聲請假處分…基市府將編反擔保金 東岸商場1樓先整修

新店溪兩岸連成一氣 川端橋串起雙北文化據點

下一個美麗島站！高雄捷運黃線沿線設23站 地方敲碗特色車站

新北金山中繼市場啟用 近半世紀公有零售市場將拆除改建2028年底完工

相關新聞

基隆市區大平台缺一角！市民廣場接東岸廣場通道有得等

基隆市區串接3座廣場的「大平台」工程，因東岸廣場2至4樓所有權訴訟受阻。基市府都市發展處長謝孝昆今天表示，市民廣場跨接到東岸廣場的鋼構建材已做好，會妥善保存，等到訴訟結束，市府取得所有權再安裝。

NET聲請假處分…基市府將編反擔保金 東岸商場1樓先整修

微風集團得標經營基隆東岸廣場，整修地下停車場獲好評，地上商場整修工程，則因前營運業者NET提出9000萬元聲請假處分卡關。基市府今天表示，將追加編列反擔保金7000萬元預算，讓微風先整修1樓空間，並靜待2至4樓訴訟落幕。

竹市青年租金加碼補貼今起受理申請 最高每年多領6000元

為持續減輕青年族群居住負擔、打造宜居永續城市，新竹市政府宣布，今年「青年租金加碼補貼」自3月9日起開放申請。凡設籍並實際租屋於新竹市，且符合中央「300億元中央擴大租金補貼專案」第三級補貼資格的青年，即可在中央補貼之外，再加碼每年最高6000元租金補貼，減輕租屋壓力。

花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例。不過縣府認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

台東縣府號召各地青年暑期來打工 今年開放200個名額

台東縣每年固定推出「台東青年暑期職場體驗」計畫，縣長饒慶鈴今天宣布啟動今年計畫，預計提供200個職缺，4月10日前開放台東在地企業及民間組織等用人單位提案申請，5月1日起開放學生投遞履歷，歡迎全國青年暑假到台東，將視工作單位給予2個月薪水或8成薪資補助。

全台最早採收上市 台東枇杷嘗鮮好時機

台東枇杷產量僅次於台中，也是全台最早上市的產地，初鹿地區栽種的枇杷近日進入採收期，甫上市每公斤市場拍賣均價飆破三百元。果農說，因去年颱風導致減產三成左右，也讓產期延後約廿天，產地價格持平，未因減產上漲太多，此時是品嘗新鮮枇杷的最佳時機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。