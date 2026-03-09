快訊

觀光署：鯉魚潭水域活動須安全、合法 籲花蓮縣府儘速訂管理自治法規

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

對於花蓮縣政府指稱交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱縱管處）在鯉魚潭翻船溺水案後，暫停業者營業並請縣政府制訂管理自治法規沒有法源依據，縱管處9日嚴正回應，保障遊客安全、必須合法是遊憩活動的最高基本原則，在安全、合法的前提下，業者也才能穩定營運。基於目前環境條件的改變，現有業者經營小船及浮具的營業行為僅有商業登記已然不足，為加強確保遊客的遊憩安全，縱管處依據水域遊憩活動管理辦法第7條規定，公布自今年3月5日起，載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭的營業行為；業者在取得主管機關相關許可、檢查合格才具有營業條件。

縱管處表示，鯉魚潭位於花東縱谷國家風景區內，但載客小船及浮具等業者的商業登記、小船業者的營業登記主管機關為花蓮縣政府。交通部早在99年1月8日已決議對小船經營業由各地方政府以自治法規來規範管理。目前包括台北市、南投縣、台南市、高雄市等多個縣市政府，均已依地方制度法第 19 條訂定載客小船管理自治法規，配合完善船舶經營管理機制。縱管處再次請花蓮縣政府儘速訂定自治法規，讓業者可合法經營相關業務。

縱管處強調，3月5日召開研商會議時，已向業者充分說明釐清中央及地方權責，請花蓮縣政府重視遊客安全並協助業者重新取得合法經營依據，儘速訂定相關自治法規。

地方制度法 鯉魚潭 花蓮

相關新聞

基隆市區大平台缺一角！市民廣場接東岸廣場通道有得等

基隆市區串接3座廣場的「大平台」工程，因東岸廣場2至4樓所有權訴訟受阻。基市府都市發展處長謝孝昆今天表示，市民廣場跨接到東岸廣場的鋼構建材已做好，會妥善保存，等到訴訟結束，市府取得所有權再安裝。

NET聲請假處分…基市府將編反擔保金 東岸商場1樓先整修

微風集團得標經營基隆東岸廣場，整修地下停車場獲好評，地上商場整修工程，則因前營運業者NET提出9000萬元聲請假處分卡關。基市府今天表示，將追加編列反擔保金7000萬元預算，讓微風先整修1樓空間，並靜待2至4樓訴訟落幕。

竹市青年租金加碼補貼今起受理申請 最高每年多領6000元

為持續減輕青年族群居住負擔、打造宜居永續城市，新竹市政府宣布，今年「青年租金加碼補貼」自3月9日起開放申請。凡設籍並實際租屋於新竹市，且符合中央「300億元中央擴大租金補貼專案」第三級補貼資格的青年，即可在中央補貼之外，再加碼每年最高6000元租金補貼，減輕租屋壓力。

花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例。不過縣府認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

台東縣府號召各地青年暑期來打工 今年開放200個名額

台東縣每年固定推出「台東青年暑期職場體驗」計畫，縣長饒慶鈴今天宣布啟動今年計畫，預計提供200個職缺，4月10日前開放台東在地企業及民間組織等用人單位提案申請，5月1日起開放學生投遞履歷，歡迎全國青年暑假到台東，將視工作單位給予2個月薪水或8成薪資補助。

全台最早採收上市 台東枇杷嘗鮮好時機

台東枇杷產量僅次於台中，也是全台最早上市的產地，初鹿地區栽種的枇杷近日進入採收期，甫上市每公斤市場拍賣均價飆破三百元。果農說，因去年颱風導致減產三成左右，也讓產期延後約廿天，產地價格持平，未因減產上漲太多，此時是品嘗新鮮枇杷的最佳時機。

