聽新聞
0:00 / 0:00
台東縣府號召各地青年暑期來打工 今年開放200個名額
台東縣每年固定推出「台東青年暑期職場體驗」計畫，縣長饒慶鈴今天宣布啟動今年計畫，預計提供200個職缺，4月10日前開放台東在地企業及民間組織等用人單位提案申請，5月1日起開放學生投遞履歷，歡迎全國青年暑假到台東，將視工作單位給予2個月薪水或8成薪資補助。
為協助解決暑假人力荒問題，台東縣府從2023年起推動青年暑期職場體驗實施計畫，今年邁入第4年。縣府指出，去年是846人爭取260個名額，工讀結束後仍有25位學生持續在單位服務，高達6成9學生畢業有意到台東工作。
縣長饒慶鈴表示，暑期職場實作可協助學生累積實務經驗，也讓青年提早接觸產業環境、探索未來職涯，為地方產業注入新血與創意。近3年施辦成效滿意度逾95％，這個媒合平台別具意義。
民政處說明，去年包含第三部門如非營利組織、協會等單位所提供的遊程接待、社區營造助理、永續旅遊攝影等工作，另有私部門徵求影像社群企畫、餐飲體驗設計、內容行銷等職缺。
今年同樣邀請私部門及第三部門提案參與，將提供2個月的薪資補助。其中私部門由縣府補助每名學生月薪2萬9500元的80%，第三部門則由縣府全額補助每名學生月薪2萬9500元。即日起至4月10日止，可至官網線上申請，或洽專案辦公室07-332-3228分機60。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。