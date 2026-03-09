台東縣府號召各地青年暑期來打工 今年開放200個名額

台東枇杷產量僅次於台中，也是全台最早上市的產地，初鹿地區栽種的枇杷近日進入採收期，甫上市每公斤市場拍賣均價飆破三百元。果農說，因去年颱風導致減產三成左右，也讓產期延後約廿天，產地價格持平，未因減產上漲太多，此時是品嘗新鮮枇杷的最佳時機。

