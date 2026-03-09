快訊

新品還沒完！蘋果2026還有「10多款果粉敲碗新品」 包含智慧家電準備發售

空頭直摜破月線！台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

聽新聞
0:00 / 0:00

台東縣府號召各地青年暑期來打工 今年開放200個名額

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣府今天公布今年暑假的職場體驗名額，鼓勵民間企業及非營利組織、協會提出申請，以填補暑假人力不足問題。圖／台東縣府提供
台東縣府今天公布今年暑假的職場體驗名額，鼓勵民間企業及非營利組織、協會提出申請，以填補暑假人力不足問題。圖／台東縣府提供

台東縣每年固定推出「台東青年暑期職場體驗」計畫，縣長饒慶鈴今天宣布啟動今年計畫，預計提供200個職缺，4月10日前開放台東在地企業及民間組織等用人單位提案申請，5月1日起開放學生投遞履歷，歡迎全國青年暑假到台東，將視工作單位給予2個月薪水或8成薪資補助。

為協助解決暑假人力荒問題，台東縣府從2023年起推動青年暑期職場體驗實施計畫，今年邁入第4年。縣府指出，去年是846人爭取260個名額，工讀結束後仍有25位學生持續在單位服務，高達6成9學生畢業有意到台東工作。

縣長饒慶鈴表示，暑期職場實作可協助學生累積實務經驗，也讓青年提早接觸產業環境、探索未來職涯，為地方產業注入新血與創意。近3年施辦成效滿意度逾95％，這個媒合平台別具意義。

民政處說明，去年包含第三部門如非營利組織、協會等單位所提供的遊程接待、社區營造助理、永續旅遊攝影等工作，另有私部門徵求影像社群企畫、餐飲體驗設計、內容行銷等職缺。

今年同樣邀請私部門及第三部門提案參與，將提供2個月的薪資補助。其中私部門由縣府補助每名學生月薪2萬9500元的80%，第三部門則由縣府全額補助每名學生月薪2萬9500元。即日起至4月10日止，可至官網線上申請，或洽專案辦公室07-332-3228分機60。

曾參與暑期職場體驗的學生分享自身工作經驗。圖／台東縣府提供
曾參與暑期職場體驗的學生分享自身工作經驗。圖／台東縣府提供

台東 打工 饒慶鈴 社區營造

延伸閱讀

竹市青年租金加碼補貼今起受理申請 最高每年多領6000元

富邦金前進校園徵才 找八領域人才

北市鼓勵外送員進修給補助 去年掛零

台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

相關新聞

NET聲請假處分…基市府將編反擔保金 東岸商場1樓先整修

微風集團得標經營基隆東岸廣場，整修地下停車場獲好評，地上商場整修工程，則因前營運業者NET提出9000萬元聲請假處分卡關。基市府今天表示，將追加編列反擔保金7000萬元預算，讓微風先整修1樓空間，並靜待2至4樓訴訟落幕。

竹市青年租金加碼補貼今起受理申請 最高每年多領6000元

為持續減輕青年族群居住負擔、打造宜居永續城市，新竹市政府宣布，今年「青年租金加碼補貼」自3月9日起開放申請。凡設籍並實際租屋於新竹市，且符合中央「300億元中央擴大租金補貼專案」第三級補貼資格的青年，即可在中央補貼之外，再加碼每年最高6000元租金補貼，減輕租屋壓力。

花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例。不過縣府認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

台東縣府號召各地青年暑期來打工 今年開放200個名額

台東縣每年固定推出「台東青年暑期職場體驗」計畫，縣長饒慶鈴今天宣布啟動今年計畫，預計提供200個職缺，4月10日前開放台東在地企業及民間組織等用人單位提案申請，5月1日起開放學生投遞履歷，歡迎全國青年暑假到台東，將視工作單位給予2個月薪水或8成薪資補助。

全台最早採收上市 台東枇杷嘗鮮好時機

台東枇杷產量僅次於台中，也是全台最早上市的產地，初鹿地區栽種的枇杷近日進入採收期，甫上市每公斤市場拍賣均價飆破三百元。果農說，因去年颱風導致減產三成左右，也讓產期延後約廿天，產地價格持平，未因減產上漲太多，此時是品嘗新鮮枇杷的最佳時機。

新聞評論／職場指導變霸凌 不能拿求好當藉口

基隆有派出所長指導警員清洗警用機車，疑似情緒暴走，出現吸吮手指抹車牌舉動，羞辱同仁過程被錄下，影片擴散引發議論。該案是冰山一角，類似案件各職場都可能發生，上司對同仁有要求無可厚非，方式要合乎常理與尊嚴，若把工作失誤上綱成人格評價，有理也變無理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。