NET聲請假處分…基市府將編反擔保金 東岸商場1樓先整修

微風集團得標經營基隆東岸廣場，整修地下停車場獲好評，地上商場整修工程，則因前營運業者NET提出9000萬元聲請假處分卡關。基市府今天表示，將追加編列反擔保金7000萬元預算，讓微風先整修1樓空間，並靜待2至4樓訴訟落幕。

東岸廣場原是地上1層、地下4層建物。基隆市前市長林右昌任內以BOT案委外營運，大日公司得標後，引進NET公司為協力廠商，大日得營地下停車場，NET經營地上商場。NET入主後，出資增建2至4樓。

基市府2022年底重新提出東岸廣場BOT標案，改由微風集團取得經營權。NET主張擁有2至4樓建物所有權，導致市府辦理點移交作業衍生風波，NET控告謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌，檢方調查後處分不起訴。

市府和NET接著就商場2至4樓所有權在法院攻防，NET提出9000萬元聲請假處分，要求審理期間不得拆除、增建或改建，法院裁准。

微風集團入主東岸商場，依合約要斥資整修改善現有空間，去年已完成地下停車場整修工程，地上建物整修工程則因訴訟卡關。全案市府一審勝訴，目前在二審高院審理中。

基市議會臨時會日前討論原始設計，要串接郵輪廣場、市民廣場和東岸廣場的「大平台」，也因訴訟無法接到東岸廣場時，交通處長陳耀川提及微風整修停車場獲好評，東岸商場1樓屬於市府，如果用7000多萬元進行反擔保，NET又無反制動作，微風就可以先整修1樓空間。

謝國樑也在議會表示，民眾已看到東岸地下停車場的改變，但會納悶地上建物為什麼都不動？他拋出東岸商場分兩階段整修的構想，因為假如要等到訴訟三審都打完才整修，可能還要花相當長的時間，現在可思考提供7000萬元反擔保金，也許可以先裝潢1樓，2至4樓等訴訟落幕再動工。

國民黨議員俞叁發指出，東岸商場的狀況，和NET先前與台北市政府，就西門町紅樓經營權司法攻防相似，紅樓案拖了5年才有結果，東岸商場不能「歹戲拖棚」。同黨議員曾紀嚴也要市府想辦法「把我們的東西拿回來」，支持編列反擔保金，1樓才有機會先整修。

民進黨議員鄭文婷說，市府有委任律師，有專業幕僚，不能夠做決定嗎？在討論工程案的時候，三兩句話就要決定市府付7000萬去做反擔保，合理嗎？議會也不能做增加支出的建議，如果市府希望議會背書，就必須在議會開專案報告，讓所有議員知道整件事來龍去脈，不可以在討論工程案時偷渡是否要編列反擔保金。

民進黨市議員張之豪認為，不應在臨時會討論要不要支出7000萬元的問題，希望在下一次正常的會期，市府該提的預算都可以提，如果市府想要做專案會議，他也歡迎。

市府今天表示，整修東岸商場攸關市民權益，因此將在編列7000萬元反擔保金預算送市會審議，如果議要要求市府做專案報案，也將會提出詳細說明，爭取議會的支持。

