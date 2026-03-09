快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市青年租金加碼補貼今起受理申請 最高每年多領6000元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹市政府宣布，今年「青年租金加碼補貼」自3月9日起開放申請。圖／市府提供
新竹市政府宣布，今年「青年租金加碼補貼」自3月9日起開放申請。圖／市府提供

為持續減輕青年族群居住負擔、打造宜居永續城市，新竹市政府宣布，今年「青年租金加碼補貼」自3月9日起開放申請。凡設籍並實際租屋於新竹市，且符合中央「300億元中央擴大租金補貼專案」第三級補貼資格的青年，即可在中央補貼之外，再加碼每年最高6000元租金補貼，減輕租屋壓力。

都發處長蘇文彬表示，隨著產業發展與就學、就業人口持續進駐，竹市青年租屋需求明確，市府除積極配合中央推動租金補貼政策外，也持續以地方資源加碼支持青年安居。透過中央攜手合作，讓符合資格的青年領得到、領得多，安心在竹市就學、就業與生活。

都發處說明，今年度青年租金加碼補貼除原有紙本申請方式外，新增線上申請管道，亦結合市府數位整合平台或「新竹通APP」，提供一站式線上申請服務。申請人可透過手機或電腦完成填寫、上傳資料，免於奔波臨櫃，大幅提升申請效率與便利性，落實智慧城市與數位便民服務。

都發處補充，此次青年租金補貼活動，受理期間自今天起至今年12月31日。符合補貼資格者，自發給核定函後3個月內，一次性撥入至申請人指定的金融機構帳戶，民眾如有任何疑問，請洽租金補貼服務專線03-5266240、5267630，將有專人服務。

市府強調，青年是城市發展的重要動能，未來將持續透過租金補貼、社會住宅、包租代管及公有地活化等多元住宅政策，完善居住支持體系，打造青年友善、宜居永續的新竹市。

有意申請的民眾，可備妥申請書、戶籍證明、有效租賃契約影本及2026年中央核定函，透過「新竹通 APP」、官方網站線上辦理，或採取紙本郵寄、親洽竹市大同路108號臨櫃申辦。

租金補貼 青年

延伸閱讀

中市青年一站式創業服務 近年女性服務比例超過半數

北市鼓勵外送員進修給補助 去年掛零

中小企業增僱青年高齡員工 經部：5月可申報租稅優惠

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

相關新聞

竹市青年租金加碼補貼今起受理申請 最高每年多領6000元

為持續減輕青年族群居住負擔、打造宜居永續城市，新竹市政府宣布，今年「青年租金加碼補貼」自3月9日起開放申請。凡設籍並實際租屋於新竹市，且符合中央「300億元中央擴大租金補貼專案」第三級補貼資格的青年，即可在中央補貼之外，再加碼每年最高6000元租金補貼，減輕租屋壓力。

花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例。不過縣府認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

全台最早採收上市 台東枇杷嘗鮮好時機

台東枇杷產量僅次於台中，也是全台最早上市的產地，初鹿地區栽種的枇杷近日進入採收期，甫上市每公斤市場拍賣均價飆破三百元。果農說，因去年颱風導致減產三成左右，也讓產期延後約廿天，產地價格持平，未因減產上漲太多，此時是品嘗新鮮枇杷的最佳時機。

新聞評論／職場指導變霸凌 不能拿求好當藉口

基隆有派出所長指導警員清洗警用機車，疑似情緒暴走，出現吸吮手指抹車牌舉動，羞辱同仁過程被錄下，影片擴散引發議論。該案是冰山一角，類似案件各職場都可能發生，上司對同仁有要求無可厚非，方式要合乎常理與尊嚴，若把工作失誤上綱成人格評價，有理也變無理。

國史館長幫基隆人補修228歷史學分...基隆港登陸的是憲兵 不是整編21師

補修歷史學分成為近期熱門話題，國史館長陳儀深今天參加基隆市228追思活動，也幫各界補休歷史學分。他說，發生228悲劇，軍隊從基隆港登陸是很關鍵的1件事，當天登陸的是來自福建的憲兵，並非外傳的整編21師。

參加親子潔牙賽…家長才知幫幼兒刷牙有清潔死角 牙醫建議牢記221口訣

基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，有參加的家長說，以前只知道要刷牙，今天透過顯示劑，才發現平時幫孩子刷牙，會漏掉很多死角，很高興來參加活動，未來更有信心幫孩子顧好牙齒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。