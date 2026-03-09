聽新聞
0:00 / 0:00
全台最早採收上市 台東枇杷嘗鮮好時機
台東枇杷產量僅次於台中，也是全台最早上市的產地，初鹿地區栽種的枇杷近日進入採收期，甫上市每公斤市場拍賣均價飆破三百元。果農說，因去年颱風導致減產三成左右，也讓產期延後約廿天，產地價格持平，未因減產上漲太多，此時是品嘗新鮮枇杷的最佳時機。
台東枇杷主要種植在鹿野鄉及卑南鄉，近日進入枇杷採收季，許多果園可見農民忙碌身影。台東縣農會理事長、議員楊招信指出，去年枇杷開花時恰巧遭遇兩個颱風來襲，樹枝折斷影響果樹成長，導致花苞延遲廿多天才開，數量約減少三成。
農民說，台東主要栽種長崎早生與茂木兩品種枇杷，土壤及氣候得天獨厚，又加上適當施肥與細心管理，品質特別好，只要是台東生產枇杷，每台斤可多賣卅元至五十元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。