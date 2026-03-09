聽新聞
0:00 / 0:00

全台最早採收上市 台東枇杷嘗鮮好時機

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
初鹿地區產出的枇杷又大又漂亮，現在開始進入最佳品嘗期。圖／讀者提供
初鹿地區產出的枇杷又大又漂亮，現在開始進入最佳品嘗期。圖／讀者提供

台東枇杷產量僅次於台中，也是全台最早上市的產地，初鹿地區栽種的枇杷近日進入採收期，甫上市每公斤市場拍賣均價飆破三百元。果農說，因去年颱風導致減產三成左右，也讓產期延後約廿天，產地價格持平，未因減產上漲太多，此時是品嘗新鮮枇杷的最佳時機。

台東枇杷主要種植在鹿野鄉及卑南鄉，近日進入枇杷採收季，許多果園可見農民忙碌身影。台東縣農會理事長、議員楊招信指出，去年枇杷開花時恰巧遭遇兩個颱風來襲，樹枝折斷影響果樹成長，導致花苞延遲廿多天才開，數量約減少三成。

農民說，台東主要栽種長崎早生與茂木兩品種枇杷，土壤及氣候得天獨厚，又加上適當施肥與細心管理，品質特別好，只要是台東生產枇杷，每台斤可多賣卅元至五十元。

農民 颱風 理事長

延伸閱讀

台東枇杷進入採收期上市 去年颱風來襲打亂產期

歷史新高！新竹黑豬拍賣 每公斤飆至200元

防鳥不傷鳥 葡萄農：防護網得夠密

中央地方齊心 台東山漾冷鏈加工場助農穩價增值

相關新聞

淡江大橋傳低頻蜂鳴聲 公路局：研判人行扶手風切聲

預計今年5月通車的淡江大橋，近日有淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。有民代指出，居民受噪音干擾已近半年，施工單位應儘速釐清噪音來源並提出改善措施，避免通車後問題持續存在。

花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例。不過縣府認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

全台最早採收上市 台東枇杷嘗鮮好時機

台東枇杷產量僅次於台中，也是全台最早上市的產地，初鹿地區栽種的枇杷近日進入採收期，甫上市每公斤市場拍賣均價飆破三百元。果農說，因去年颱風導致減產三成左右，也讓產期延後約廿天，產地價格持平，未因減產上漲太多，此時是品嘗新鮮枇杷的最佳時機。

新聞評論／職場指導變霸凌 不能拿求好當藉口

基隆有派出所長指導警員清洗警用機車，疑似情緒暴走，出現吸吮手指抹車牌舉動，羞辱同仁過程被錄下，影片擴散引發議論。該案是冰山一角，類似案件各職場都可能發生，上司對同仁有要求無可厚非，方式要合乎常理與尊嚴，若把工作失誤上綱成人格評價，有理也變無理。

國史館長幫基隆人補修228歷史學分...基隆港登陸的是憲兵 不是整編21師

補修歷史學分成為近期熱門話題，國史館長陳儀深今天參加基隆市228追思活動，也幫各界補休歷史學分。他說，發生228悲劇，軍隊從基隆港登陸是很關鍵的1件事，當天登陸的是來自福建的憲兵，並非外傳的整編21師。

參加親子潔牙賽…家長才知幫幼兒刷牙有清潔死角 牙醫建議牢記221口訣

基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，有參加的家長說，以前只知道要刷牙，今天透過顯示劑，才發現平時幫孩子刷牙，會漏掉很多死角，很高興來參加活動，未來更有信心幫孩子顧好牙齒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。