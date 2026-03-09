新聞評論／職場指導變霸凌 不能拿求好當藉口

基隆有派出所長指導警員清洗警用機車，疑似情緒暴走，出現吸吮手指抹車牌舉動，羞辱同仁過程被錄下，影片擴散引發議論。該案是冰山一角，類似案件各職場都可能發生，上司對同仁有要求無可厚非，方式要合乎常理與尊嚴，若把工作失誤上綱成人格評價，有理也變無理。

國立海科館前館長陳素芬也曾被同事爆料開會時高分貝飆罵部屬、刁難請假等事，陳對外解釋因求好心切，口吻嚴厲一點，最後遭去職查辦。

如今警界爆發所長疑似霸凌案，市府啟動調查。平心而論，人民保母背負社會期待，基層警察勤務多、節奏快、壓力大，還要保持專業與安全，所長帶人角色尤其吃重，將心比心，當基層同仁感受到尊重，就會更願意投入。

忠二所被稱為基隆第一所，能扛起重擔有一定挑戰。被控言行不當的徐姓所長一路從基層拚上所長，地方風評不差，因應裝檢一再要求把車洗乾淨卻有人沒做到，他勞累代洗車，示範過程因態度過激、行為失檢全變調。

讓人詬病的是他用軍中那套「命令式」威嚇口吻，大聲喝斥同仁，拍下訓話過程影片傳所內群組，如同對特定同仁「公審」，基層警反撲，當起吹哨者流出影片爆料。

面對輿論聲浪，警察局原以「求好心切」記申誡，不料引眾怒，連市長謝國樑也說重話要嚴查霸凌，全案才如滾雪球般發展，所長被拔官並道歉。

擔任主管情緒控管是必修學分。職場主管不能以求好心切當藉口，要用同理心相待，上司對同仁該提醒就提醒、該要求就要求，方式要合乎常理與尊嚴，兼顧職場倫理別失分寸。