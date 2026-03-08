國史館長幫基隆人補修228歷史學分...基隆港登陸的是憲兵 不是整編21師

補修歷史學分成為近期熱門話題，國史館長陳儀深今天參加基隆市228追思活動，也幫各界補休歷史學分。他說，發生228悲劇，軍隊從基隆港登陸是很關鍵的1件事，當天登陸的是來自福建的憲兵，並非外傳的整編21師。

基隆市政府今天下午2時28分在海洋廣場，舉辦228紀念追思會，陳儀深致詞時說，最近很多人在補修歷史學分，今天辦追思會也是補修的一部分。

陳儀深表示，基隆要塞司令部在228事件扮演重要角色，還沒發生228事件前，國民政府主席蔣中正1946年首次來台灣，參加第一次所謂的光復節。來台期間除了去日月潭，也到基隆要塞司令部，所以營區才有祝壽紀念碑。

陳儀深好奇為什麼別的地方沒有祝壽紀念碑，只有基隆有？所以在2022年來基隆參觀城市博覽會時，他去仔細看祝壽紀念碑，查知當年蔣先生60歲，並去要塞司令部，所以基隆有祝壽紀念碑。以前的「總督府」也有介壽路，也是為祝賀蔣60歲生日。2000年政黨輪替，時任總統陳水扁才把介壽路改成凱達格蘭大道。

陳儀深認為，台灣的政治發展讓人覺得可以感到安慰的部分，就是民眾對土地上發生的歷史，有一個共同的意識，就是要做一個共同體，必須要共同紀念的日子。前總統馬英九任內也有舉辦中樞紀念，基隆市政府不論是民進黨前市長林右昌，或者現在國民黨市長謝國樑，都同樣在海洋廣場舉辦228紀念追思會，這樣很好。

陳儀深說，1947年3月6日高雄就有很大的鎮壓行動，死很多人，所以要說地方的228，高雄市應該是3月6日，基隆市很明確是3月8日，因為基隆很重要的時間點，是部隊3月8日登陸，不過他要提醒大家，首批援軍登陸，是福建來的憲兵，不是整編21師。

他說，當年「蔣先生」在中國大陸收到的情資，指台灣的動亂是奸匪作亂，已經到了叛亂的程度，所以軍隊來是平亂，是鎮壓共匪，不是一般的維持治安。

陳儀深表示，福建來的憲兵1947年3月8日下午就到港口外面，因為港口不安靜，就是有一些槍聲，所以不敢進來，直到晚上10點多才進港。登陸之後，應該是兩個連留在基隆，其它的都漏夜往基隆台北市開跋，

陳儀深說，因為援軍已登陸，時任台灣省行政長官兼台灣省警備總司令部總司令的陳儀，3月9日清晨6點再度宣布戒嚴，這一次的戒嚴，比228的戒嚴嚴重，所以說軍隊登陸影響重大。陳儀3月14日寫給蔣先生，裡面也提到若非鈞座調兵迅速，局面不堪設想。所以說軍隊從基隆登陸這件事情，對於228悲劇是很關鍵的1件事。