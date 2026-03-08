參加親子潔牙賽…家長才知幫幼兒刷牙有清潔死角 牙醫建議牢記221口訣

基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，有參加的家長說，以前只知道要刷牙，今天透過顯示劑，才發現平時幫孩子刷牙，會漏掉很多死角，很高興來參加活動，未來更有信心幫孩子顧好牙齒。

基隆市牙醫師公會為建立幼兒正確的口腔保健習慣，並推廣家長潔牙與含氟牙膏的重要性，今天在好食城舉辦潔牙觀摩嘉年華活動。參加隊伍除幼兒園團體組，還有家長幫忙潔牙的親子組。

活動一開始，由牙醫師公會林建宏醫師先用玩偶說明，家長如何幫幼兒潔牙的姿勢和方法，接著就讓小朋友吃餅乾，聽潔牙歌按順序使用含氟牙膏刷牙，最後用牙菌斑顯示劑漱口，再由裁判檢查有無刷乾淨。

小朋友吃餅乾時都很開心，但刷牙後用牙菌斑顯示劑漱口，看到沒刷乾淨的牙齒變成紅色也很驚訝。有家長說，參加活動才知道使用1000ppm以上的牙膏才可以預防蛀牙，並發現幫孩子刷牙會有死角，未來更有信心幫孩子顧好牙齒。

活動現場還有牙醫師公會、衛生局、伊甸、和德育護理健康學院設計的闖關遊戲攤位，整場活動透過親子共學與趣味互動，讓口腔潔牙轉化為溫馨的親子互動嘉年華。

基隆市牙醫師公會副理事長卓成吉表示，保護孩子的口腔健康，家長是第一道防線。睡前那次刷牙最為重要，需要家長好好的幫孩子刷牙和使用牙線。要有效預防蛀牙，除了減少甜食外，還要記住「221」口訣，就是每天至少潔牙「2」次，每次刷牙時間至少「2」分鐘，並使用含氟量「1000」ppm以上的牙膏。

基隆市衛生局長張賢政表示，孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式，感謝牙醫師公會用最貼近孩子的方式，宣導口腔衛生觀念。健康的牙齒是孩子成長過程中非常重要的一環，從小建立良好的潔牙習慣，能讓他們受益一生。

基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供

