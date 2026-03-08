快訊

日本東北地方外海發生極淺層地震 震源深度僅10公里、規模達6

伊朗最高領袖傳已選出 「專家會議」教士暗示是哈米尼次子穆吉塔巴

共機連續九天幾乎不出海擾台 與美伊戰事有關？意圖難推定

聽新聞
0:00 / 0:00

參加親子潔牙賽…家長才知幫幼兒刷牙有清潔死角 牙醫建議牢記221口訣

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，有參加的家長說，以前只知道要刷牙，今天透過顯示劑，才發現平時幫孩子刷牙，會漏掉很多死角，很高興來參加活動，未來更有信心幫孩子顧好牙齒

基隆市牙醫師公會為建立幼兒正確的口腔保健習慣，並推廣家長潔牙與含氟牙膏的重要性，今天在好食城舉辦潔牙觀摩嘉年華活動。參加隊伍除幼兒園團體組，還有家長幫忙潔牙的親子組。

活動一開始，由牙醫師公會林建宏醫師先用玩偶說明，家長如何幫幼兒潔牙的姿勢和方法，接著就讓小朋友吃餅乾，聽潔牙歌按順序使用含氟牙膏刷牙，最後用牙菌斑顯示劑漱口，再由裁判檢查有無刷乾淨。

小朋友吃餅乾時都很開心，但刷牙後用牙菌斑顯示劑漱口，看到沒刷乾淨的牙齒變成紅色也很驚訝。有家長說，參加活動才知道使用1000ppm以上的牙膏才可以預防蛀牙，並發現幫孩子刷牙會有死角，未來更有信心幫孩子顧好牙齒。

活動現場還有牙醫師公會、衛生局、伊甸、和德育護理健康學院設計的闖關遊戲攤位，整場活動透過親子共學與趣味互動，讓口腔潔牙轉化為溫馨的親子互動嘉年華。

基隆市牙醫師公會副理事長卓成吉表示，保護孩子的口腔健康，家長是第一道防線。睡前那次刷牙最為重要，需要家長好好的幫孩子刷牙和使用牙線。要有效預防蛀牙，除了減少甜食外，還要記住「221」口訣，就是每天至少潔牙「2」次，每次刷牙時間至少「2」分鐘，並使用含氟量「1000」ppm以上的牙膏。

基隆市衛生局長張賢政表示，孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式，感謝牙醫師公會用最貼近孩子的方式，宣導口腔衛生觀念。健康的牙齒是孩子成長過程中非常重要的一環，從小建立良好的潔牙習慣，能讓他們受益一生。

基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，讓孩子們透過遊戲學習正確的刷牙方式。圖／基隆市牙醫師公會提供

衛生局 牙醫 親子 牙齒 基隆

延伸閱讀

基隆長庚醫提倡「運動處方」 乳癌病友健走送給自己最好的婦女節禮物

談兒子受童軍歷練 蔣萬安：他長大很多

餐碗被揮到地上！桃園幼兒園傳23幼生遭體罰 調查委員會速查重罰業者

健康你我他／點心移出視線外 刷牙後拒絕進食

相關新聞

淡江大橋傳低頻蜂鳴聲 公路局：研判人行扶手風切聲

預計今年5月通車的淡江大橋，近日有淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。有民代指出，居民受噪音干擾已近半年，施工單位應儘速釐清噪音來源並提出改善措施，避免通車後問題持續存在。

花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例。不過縣府認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

參加親子潔牙賽…家長才知幫幼兒刷牙有清潔死角 牙醫建議牢記221口訣

基隆市牙醫師公會今天舉辦「幼兒園親子潔牙觀摩嘉年華」活動，有參加的家長說，以前只知道要刷牙，今天透過顯示劑，才發現平時幫孩子刷牙，會漏掉很多死角，很高興來參加活動，未來更有信心幫孩子顧好牙齒。

基隆228追思會白百合拋基隆港憑弔受難者 謝國樑：直面歷史跨越隔閡

基隆市政府今舉228紀念追思會，市長謝國樑說，眾人齊聚不僅為緬懷過去撫平傷痛，更要以負責且謙卑態度，直面歷史跨越隔閡，走向社會和解與共生。議長童子瑋表示，紀念228不是撕裂台灣社會，而是讓我們記得，自由、人權從來不是理所當然。

花蓮鯉魚潭翻船男童罹難 船業突喊停 縱管處：取得許可前不得營業

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆溺水事件，造成一名男童不幸罹難。觀光署花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者暫停營運，須取得營運許可，並完成安全檢查後才能復業，並指花蓮縣府尚未訂定相關自治法規，小船營運許可屬地方政府權責。

基隆仁愛市場2樓更換空調 暫停業2個月

「基隆人的廚房」仁愛市場許多觀光客到基隆必訪，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。市府將花費四千萬元改善，三月十六日起至五月十六日止市場二樓停業施工換新空調，一樓攤商正常營業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。