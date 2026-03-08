蘭陽山海風味登東京 宜蘭農水產誠品日本橋展售

快訊

中央社／ 東京8日專電

在亞洲農產品競爭日益激烈下，宜蘭以品牌整合與實體通路雙軌並進，正式進軍日本市場。宜蘭農水產商品從3月8日至4月7日進駐東京指標性的生活選物通路「誠品生活日本橋」，展開為期1個月的實體展售與品牌推廣活動。

誠品生活日本橋今天舉辦產品上架記者會。活動以「海陸雙拼」為概念，結合蘭陽平原與太平洋沿岸的物產特色，主打小包裝加工食品，以「輕量化、好入手」為主，希望貼近日本都會消費者重視品質、安全與產地故事的消費習慣，並且讓日本消費者能以較低門檻嘗試。

合作通路由日本老字號書店與生活選品連鎖企業「有隣堂」負責營運，在東京與神奈川擁有40多家門市，選品標準相當嚴格。宜蘭商品能順利上架，也代表在原料管理、加工技術與品質控管上，已達到日本市場的高標準。

有隣堂社長松信健太郎在活動致詞時表示，他曾多次到訪台灣，也曾參訪宜蘭，對當地自然環境與人情味留下很深印象。他說：「宜蘭是一個雨水很多的地方，但我去的那天是晴天，風景非常好。當地的人也非常熱情，讓我覺得那真的是一個很棒的地方。」

松信也提到，誠品生活日本橋不只是單純的零售店，而是希望透過商品與故事，向顧客提出新的生活提案。這次除了介紹商品，也希望把宜蘭的自然環境、農產品背後的故事與生產者的用心，一起傳達給日本消費者。

他表示，「青蔥、金柑、茶葉其實都是日本人很喜歡的食材。我相信透過這次活動，會有更多日本人認識宜蘭的好味道。」

首波上架商品由宜蘭縣內各級農漁會整合開發，結合青蔥、稻米、金柑、甜心芭樂、特色茶葉，以及櫻花蝦、白帶魚等山海物產，推出多款加工食品。包括金柑氣泡蜂蜜酒、豆豆米脆脆（蔥蒜口味）、甜心芭樂果凍、素馨紅茶、蘭陽五農米、金棗核桃糕、羅董特濃無加糖台灣豆奶、蔥小子蘇打餅、魩魚米香與嬌澳蝦餅等，完整呈現宜蘭「一面向海、三面環山」的物產特色。

宜蘭縣政府農業處長李新泰表示，這次活動由宜蘭縣農會及多個鄉鎮農會與漁會共同參與，希望透過產地整合，把宜蘭優質農漁產品帶到日本消費者面前。

李新泰指出，宜蘭位於台灣東北部，距離日本與那國島僅約111公里，是台灣距離日本最近的縣市之一，期待未來能持續深化雙方農業與食品交流。

除了加工食品之外，日本通路商也對宜蘭青蔥、櫻花蝦與白帶魚等特色農漁產品展現高度興趣，並關注宜蘭「一期一作」稻米的品質穩定與風味特色。

李新泰表示，目前已有業者表達合作意願，希望未來能從展示推廣進一步發展為長期銷售合作，讓宜蘭農產品不只是短期展售，而是能穩定進入日本市場。

接下來，宜蘭縣政府也將率團參加10日至13日舉行的「東京國際食品展」，在亞洲重要的食品專業展會中展示更多宜蘭農水產品與加工食品，積極尋找B2B合作機會。

