基隆228追思會白百合拋基隆港憑弔受難者 謝國樑：直面歷史跨越隔閡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市政府今在海洋廣場舉辦228紀念追思會，市長謝國樑將白色百合花投入基隆港，追悼受難者。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市政府今舉228紀念追思會，市長謝國樑說，眾人齊聚不僅為緬懷過去撫平傷痛，更要以負責且謙卑態度，直面歷史跨越隔閡，走向社會和解與共生。議長童子瑋表示，紀念228不是撕裂台灣社會，而是讓我們記得，自由、人權從來不是理所當然。

基隆市政府今天下午2時28分在海洋廣場，舉辦228紀念追思會。活動前安排基隆社大喜悅合唱社，獻唱「母親的名字叫台灣」等歌曲，與會者接著默哀1分鐘，再由台灣基督教長老教會安樂教會牧師簡慶懿帶領眾人禱告。

謝國樑致詞時說，今天大家懷著沉痛且肅穆的心情，共同紀念228事件79周年。他要向所有受難者致上深切追思，並向受難者家屬表達最誠摯的慰問。

謝國樑表示，基隆在228事件中承載難以磨滅的記憶，市府特別將追思儀式定在3月8日舉辦，是因為79年前的今天，是軍隊抵達基隆港開始肅清的歷史時刻。我們在此齊聚。不僅是為了緬懷過去撫平傷痛，更是為了以負責且謙卑的態度直面歷史，引領我們跨越隔閡，走向社會的和解與共生。

謝國樑指出，隨著時間推移，史料逐漸公開，國家將2月28日定為和平紀念日，期盼透過紀念與省思，促進社會理解，並撫慰相關家庭的情感和記憶。事件距今已79年，歷史帶給我們的教訓要重視，當前社會的安定與多元共處也值得珍惜，也期待透過記取歷史經驗，讓社會持續邁向理性對話，相互尊重的方向前進。

童子瑋說，基隆港是當年軍隊登陸的地方，今天大家不分黨派站在這裡，就是希望那樣的暴力事件，國家與人民間猜忌、報復、噤聲與恐懼的年代不再發生。今天在港邊紀念，是為了記得民主不是理所當然，而是很多人用生命換來的。

童子瑋主張基隆應設立「人權紀念館」，，地點可以選在原要塞司令部，透過檔案、口述歷史與影像資料，讓更多人理解基隆在台灣民主歷史中的重要角色。基隆也應打造具有基隆特色的歷史教育，透過城市走讀、校園課程、教師培訓和公共講座，讓年輕世代知道，八堵車站、基隆港、田寮河畔、基隆中學，這些地方不只是城市地標，也是民主歷史的重要場景。

童子瑋希望基隆這座城市在記住歷史的同時，也繼續走向和平、尊嚴還有自由，讓更多的年輕人或下一代理解，曾經發生的威權恐怖就在這座城市，我們應該持續地守護這段民主的過程。

今天的追思活動，也安排擔任基隆市228公義和平協會理事長的市議員張之豪、國史館長陳儀深，以及擔任受難者家屬代表的市議員張顥瀚，分別講述各自對228事件的認知及心境。

追思會告一段落後，謝國樑、童子瑋等人先後獻花，將手中的白色百合花，拋入基隆港，表達對受難者的哀悼，並期許各界記取教訓，不要讓悲劇重演。

基隆市政府今在海洋廣場舉辦228紀念追思會，議長童子瑋將白色百合花投入基隆港，追悼受難者。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今在海洋廣場舉辦228紀念追思會，市長謝國樑致詞時表示，眾人齊聚不僅為緬懷過去撫平傷痛，更要以負責且謙卑態度，直面歷史跨越隔閡，走向社會和解與共生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今在海洋廣場舉辦228紀念追思會，議長童子瑋致詞時表示，紀念228不是撕裂台灣社會，而是讓我們記得，自由、人權從來不是理所當然。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今在海洋廣場舉辦228紀念追思會，安排市議員以基隆市228公義和平協會理事長身分致詞。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今在海洋廣場舉辦228紀念追思會，市議員張顥瀚代受難者家屬致詞。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今在海洋廣場舉辦228紀念追思會，國史館長陳儀深致詞時，講述228事件與基隆相關的史料內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今在海洋廣場舉辦228紀念追思會，下午2時28分默哀1分鐘，追悼受難者。記者邱瑞杰／攝影
