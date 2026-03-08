快訊

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

守護女性健康！宜蘭擴大乳癌篩檢服務 3月起假日夜間皆可預約

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
今天是3月8日國際婦女節，宜蘭縣政府衛生局提醒婦女朋友，乳癌長期高居宜蘭女性十大癌症之首，平均每年約有330位婦女確診、60人不幸喪命。為因應乳癌年輕化及職場婦女需求，縣政府從3月起提供假日及夜間篩檢時段，呼籲婦女朋友「愛自己」從定期篩檢做起。

根據最新癌症登記報告，乳癌是我國女性癌症發生率第一位。宜蘭縣衛生局長徐迺維指出，國際醫學實證顯示，乳房X光攝影可偵測到無症狀的0期乳癌，降低死亡率約2到3成。

統計數據顯示，宜蘭縣去年共有2萬6000名婦女接受篩檢，其中發現異常者達2269人。經複檢確診乳癌122人中，有110人屬於「早期乳癌（0-2期）」，早期比例是所有確診中的90.1%。相較全國平均透過篩檢及健保發現早期比例80%，顯見定期篩檢更能精準找出無症狀病灶，是重拾健康的關鍵。

徐迺維局長強調，自114年起政府已將乳房X光攝影檢查的公費補助對象擴大為40歲至74歲婦女，每2年可享一次免費篩檢。為了消除婦女受檢時的尷尬感，縣內3家乳房攝影認證醫院-羅東博愛、羅東聖母、國立陽明交大醫院及乳房攝影巡迴車都由「女性放射師」執行服務。

考量許多婦女忙於家庭與工作，宜蘭縣本月起特別彈性調整服務時間，除了既有的平日時段，更增設假日與夜間篩檢場次，服務採預約制，符合資格的女性朋友可向3家醫院或各衛生所預約。衛生局癌症篩檢專線(03) 9352722，有需求的民眾多加利用，善用公費資源守護健康。

