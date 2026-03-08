快訊

淡江大橋傳低頻蜂鳴聲 公路局：研判人行扶手風切聲

聯合報／ 記者張策／新北報導
預計今年5月通車的淡江大橋，近日有淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。記者張策／攝影
預計今年5月通車的淡江大橋，近日有淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。有民代指出，居民受噪音干擾已近半年，施工單位應儘速釐清噪音來源並提出改善措施，避免通車後問題持續存在。

鄭宇恩指出，近期接獲多位居民陳情，反映淡江大橋周邊只要遇到特定風向，尤其是東北風時，就會出現持續性的低頻噪音，即使待在室內仍能聽見嗡鳴聲，嚴重影響生活品質。她實地走訪挖子尾一帶後發現，現場確實能聽到陣陣聲響，類似管樂吹奏或水壺煮沸時的汽笛聲，雖不像一般施工噪音那樣尖銳，但長時間持續仍相當惱人，對居民日常作息造成干擾。

鄭宇恩表示，施工單位應針對居民反映的時段、風向及可能的噪音來源展開調查，釐清是否為橋體構件因受風產生共鳴或震動所致，並提出具體改善作法。她也建議，若短期內仍無法查明原因或有效改善，相關單位應評估協助周邊住戶裝設降噪設備，以減輕噪音對居民生活的衝擊。

對此，公路局新工北分局表示，近期確實接獲民眾反映淡江大橋在東北季風下出現低頻風切聲，已於今年1月27日請設計單位到現場勘查了解原因，初步研判可能為人行道扶手受東北季風影響產生風切聲，已要求設計單位進一步分析音源機制並研擬改善對策。

新工北分局指出，2月25日已邀集設計及施工團隊召開研討會，要求設計公司參考國外案例，並依淡江大橋所在地的風向與風速條件進行評估，預計3月底前確認噪音產生原因並提出改善方案，後續將在通車前完成相關改善措施，以避免對周邊居民造成影響。

預計今年5月通車的淡江大橋，近日有淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。記者張策／攝影
相關新聞

花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例。不過縣府認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

花蓮鯉魚潭翻船男童罹難 船業突喊停 縱管處：取得許可前不得營業

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆溺水事件，造成一名男童不幸罹難。觀光署花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者暫停營運，須取得營運許可，並完成安全檢查後才能復業，並指花蓮縣府尚未訂定相關自治法規，小船營運許可屬地方政府權責。

基隆仁愛市場2樓更換空調 暫停業2個月

「基隆人的廚房」仁愛市場許多觀光客到基隆必訪，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。市府將花費四千萬元改善，三月十六日起至五月十六日止市場二樓停業施工換新空調，一樓攤商正常營業。

棒球迷好消息 宜蘭羅運棒球場升級將爭取中職賽事

世界棒球經典賽（WBC）預賽登場，在台灣又掀起一波棒球熱。宜蘭縣政府優化羅東運動公園棒球場，包括整修紅土與草皮、更新照明燈、增設看台座椅等，預計這個月完工，縣府今天表示，將爭取中華職棒等賽事到宜蘭舉辦，讓棒球迷就近欣賞職棒賽事。

基隆暖暖基隆河畔全民健走 謝國樑、童子瑋同框跳健身操

基隆市「運動i台灣2.0社區全民健走活動」今天在暖暖區碇安公園登場，市長謝國樑、議長童子瑋等鳴槍起走，吸引很多民眾參與，同為下屆市長參選人同框互動，先握手致意還一起跳健身操，兩人分頭向民眾握手爭取支持。

