宜蘭嚴選農水產搶攻日本實體門市 通路商對青蔥、魚蝦生鮮也有興趣

日本對進口產品要求嚴格，宜蘭推廣的嚴選農水產今天起進駐東京指標性「誠品生活日本橋」門市，展開1個月實體展售，以優質小包加工品，鎖定日本都會消費族群重視品質安全與產地故事的趨勢；縣府接著參加10日登場的東京國際食品展，從通路上架到國際會展布局，建構海外拓銷鏈結。

代理縣長林茂盛表示，「宜蘭嚴選」布局日本整體戰略，強調此行不追求短期買氣，而是建構長期穩定的國際銷售鏈結，為地方農水產打造可持續的海外市場，採「輕量化、易入手」策略，既降低市場試水溫門檻，也為後續擴展更多品項與通路鋪陳。

本次合作由日本書店與生活選品連鎖企業有隣堂經營、在東京與神奈川擁有逾40家門市，選品標準嚴謹。宜蘭商品順利上架，代表在原料管理、加工技術與品質控管都符合日本市場的高標要求。

首波上架包括農漁會整合宜蘭代表性農產與水產加工品，例如金柑氣泡蜂蜜酒、豆豆米脆脆-蔥蒜口味、甜心芭樂果凍、素馨紅茶、蘭陽五農米、金棗核桃糕、羅董特濃無加糖台灣豆奶、蔥小子蘇打餅、魩魚米香及嬌澳蝦餅等，完整呈現宜蘭環山面海的產業特色與物產優勢。

除加工品外，生鮮合作也浮現機會。已有日本通路商對來自宜蘭的青蔥、櫻花蝦與白帶魚等農漁產品表達高度興趣，關注宜蘭「一期一作」稻米的品質穩定性與風味優勢。若品牌信任逐步建立，未來可望擴展至生鮮與原料型商品合作。

接著縣府將率團參與3月10日至3月13日的東京國際食品展，這是全球三大專業食品展之一，宜蘭將展示更多特色農水產與加工品，積極拓展B2B合作機會。

縣政府農業處表示，在亞洲農產競爭升溫之際，縣政府以「政府帶隊、產地共好」模式整合農漁會與業者資源，建構完整海外拓銷鏈結，在全球農產競爭由價格轉為品牌導向的趨勢下，「宜蘭嚴選」以產地形象，凸顯國際市場辨識及接受的優質品牌。

宜蘭嚴選農水產進駐東京指標性的「誠品生活日本橋」門市，展開為期1個月實體銷售；3月10日至3月13日，縣府將率團參與「東京國際食品展」。圖／縣府提供

