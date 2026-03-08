台東枇杷進入採收期上市 去年颱風來襲打亂產期

台東是全台僅次於台中市的枇杷產區，也是全台最早上市的產地，初鹿地區栽種的枇杷近日進入採收期，甫上市每公斤市場拍賣價300元以上。果農說，因去年颱風導致減產三成左右，也讓產期延後約20天，產地價格持平，未因減產漲價，此時是品嘗新鮮枇杷的最佳時機。

台東枇杷主要集中在鹿野鄉，近日進入枇杷採收季，許多農民在農地忙著採收成熟枇杷。採收後，有農民就近在果園旁擺攤販售，也有人運往台北果菜市場拍賣，上品果實每公斤一度逼近400元，隨產量波動起伏。

台東縣農會理事長、縣議員楊招信指出，去年枇杷開花時恰巧遭遇兩個颱風來襲，樹枝折斷影響果樹成長，導致花苞延遲20多天才開，數量約減少三成。

「枇杷產季整個往後延長，約可出產至下月中旬」楊招信說，3月中旬開始進入枇杷盛產期，往年約在清明節之後結束，今年因開花晚、採收也晚。

農民說，初鹿地區的土壤及氣候適合栽種枇杷，加上適當施肥與細心管理，品質特別好，只要是台東生產枇杷，每台斤價格可多賣30元至50元，另因產量有限，多數農民靠宅配銷售枇杷，農會沒有辦理共同運銷。