花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，縱管處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例，不過縣府認為應由管理機關訂定規範。記者王思慧／攝影
花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，縱管處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例，不過縣府認為應由管理機關訂定規範。記者王思慧／攝影

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例。不過縣府認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

縣府觀光處長余明勲表示，依發展觀光條例第36條規定，水域遊憩活動的禁止與限制事項，應由主管機關會商相關單位訂定。鯉魚潭管理機關為縱管處，相關自治條例理應由縱管處提出，要求縣府訂定並無法律依據。

余明勲指出，鯉魚潭船隻營運已超過40年，如今在未有明確法源情況下突然要求停業，對業者生計衝擊不小。他認為若要強化安全管理，應著重改善安全措施，而非直接禁止營業；若要求業者取得營運許可，也應先建立明確法源。縣府核發的是商業登記，與營運許可制度不同，縱管處要求業者取得許可應說明法律依據。

針對縣府去年廢止「花蓮縣未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序」，余明勲說，過去鯉魚潭沒有明確管理機關，如今已有縱管處負責管理，因此由場域管理單位訂定相關規範較為合理；未來是否制定全縣浮具管理制度，仍需再研議。

縣府法制科指出，交通部1993年函釋說明，水域遊憩活動若未公告禁止或限制事項，原則上不得限制民眾活動。目前縱管處要求業者取得觀光載客小船營運許可證才能營運，但現行規定並未將營運許可列為小船行駛前提，且縣府也未訂相關規範，因此法源依據仍有疑義。

法制科表示，依發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，鯉魚潭水域遊憩管理權責屬縱管處，縣府並無權訂定相關管理規定；若要限制動力小船或浮具活動，應由縱管處透過公告或訂定注意事項方式辦理。

花蓮縣鯉魚潭商圈發展協會理事長林盈裕表示，5日才與相關單位開會討論管理措施，隔天卻突然接到停業通知，讓周邊18家業者措手不及。鯉魚潭船隻已營運50多年，過去只要取得營利事業登記證即可經營，如今因事故突然要求營運許可，盼中央與地方協調，在確保安全的前提下協助店家盡快復業。

