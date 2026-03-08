快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭員山公共托嬰中心名額可望倍增 黃雯如議員爭取增加至48人　

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
有些職業婦女上班、育兒難兼顧，縣議員黃雯如爭取在員山國小增設1處托嬰中心，把原本收托24人擴增一倍，未來可收托48人，讓年輕爸媽敢生敢養，也讓職業婦女安心上班。圖／黃雯如提供
有些職業婦女上班、育兒難兼顧，縣議員黃雯如爭取在員山國小增設1處托嬰中心，把原本收托24人擴增一倍，未來可收托48人，讓年輕爸媽敢生敢養，也讓職業婦女安心上班。圖／黃雯如提供

今天是婦女節，有鑑於家長托嬰需求殷切，縣議員黃雯如爭取在員山國小增設1處托嬰中心，把原本收托24個名額擴增一倍，未來可以收托48人。縣政府已經辦理追加預算597萬元，整修校園餘裕空間，年底前就可以收托，讓年輕爸媽敢生敢養，也讓職業婦女安心上班。

員山鄉公共托嬰中心名額可望倍增。縣議員黃雯如今天表示，針對員山鄉公托名額不足問題，縣政府最近已經會勘員山國小閒置空間，規劃將「淋浴間」調整為托嬰空間，若追加預算順利通過，可以增加24個名額，收托至48人，讓現有名額翻倍成長。

黃雯如說，接獲多位員山鄉家長陳情，反映當地公共托嬰名額不足，有人為了想要進入公托，甚至候補排名到數百名，許多家庭最後被迫選擇私人托嬰或仰賴家中長輩照顧，造成負擔及擔心無法照顧好寶寶，希望能夠增加公托名額。

少子化環境，造成年輕爸媽不敢生小孩，黃雯如說，員山鄉多所國中小學因少子化影響，已有部分教室或空間閒置、使用率偏低，妥善看劃運用這些餘裕空間極具潛力，可以轉型為地方所需的公共托嬰中心，一舉兩得，讓現有教育資源能更貼近家庭育兒需求。

縣政府教育處已同意把員山國小沒有使用的更衣淋浴間，改建為公共托嬰中心，597萬元編列在縣政府社會處追加預算，預計5月排進縣議會審查，原來收托24人，年底可以再增加收托24人，合計48人，造福更多家長，也能讓他們安心上班。

有些職業婦女上班、育兒難兼顧，縣議員黃雯如爭取在員山國小增設1處托嬰中心，把原本收托24人擴增一倍，未來可收托48人，讓年輕爸媽敢生敢養，也讓職業婦女安心上班。圖／黃雯如提供
有些職業婦女上班、育兒難兼顧，縣議員黃雯如爭取在員山國小增設1處托嬰中心，把原本收托24人擴增一倍，未來可收托48人，讓年輕爸媽敢生敢養，也讓職業婦女安心上班。圖／黃雯如提供

員山國小的更衣淋浴間將改建做為「公共托嬰中心」，收托人數可望倍增，不但解決校園餘裕空間問題，也讓職業婦女能夠安心上班，一舉兩得。圖／讀者提供
員山國小的更衣淋浴間將改建做為「公共托嬰中心」，收托人數可望倍增，不但解決校園餘裕空間問題，也讓職業婦女能夠安心上班，一舉兩得。圖／讀者提供

職業婦女 名額 追加預算

延伸閱讀

蘇巧慧婦女節秀政績 拚造友善女性社會

托育制度失衡 應落實補助平權

政府機關設166處職場互助教保中心 提供9700名額

補助企業托育 新設硬體可領600萬

相關新聞

花蓮鯉魚潭翻船男童罹難 船業突喊停 縱管處：取得許可前不得營業

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆溺水事件，造成一名男童不幸罹難。觀光署花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者暫停營運，須取得營運許可，並完成安全檢查後才能復業，並指花蓮縣府尚未訂定相關自治法規，小船營運許可屬地方政府權責。

花蓮鯉魚潭船業出事後喊停 業者嘆做了50年突然停業生計難撐

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆事故造成男童罹難後，花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者停業，須取得許可證才能復業，並指花蓮縣府尚未訂自治條例。不過縣府認為應由管理機關訂定規範，質疑縱管處直接停業恐涉及信賴保護與比例原則。

淡江大橋傳低頻蜂鳴聲 公路局：研判人行扶手風切聲

預計今年5月通車的淡江大橋，近日有淡水、八里居民反映，只要吹起東北風，橋體附近就會出現明顯低頻蜂鳴聲，影響日常生活。有民代指出，居民受噪音干擾已近半年，施工單位應儘速釐清噪音來源並提出改善措施，避免通車後問題持續存在。

基隆仁愛市場2樓更換空調 暫停業2個月

「基隆人的廚房」仁愛市場許多觀光客到基隆必訪，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。市府將花費四千萬元改善，三月十六日起至五月十六日止市場二樓停業施工換新空調，一樓攤商正常營業。

棒球迷好消息 宜蘭羅運棒球場升級將爭取中職賽事

世界棒球經典賽（WBC）預賽登場，在台灣又掀起一波棒球熱。宜蘭縣政府優化羅東運動公園棒球場，包括整修紅土與草皮、更新照明燈、增設看台座椅等，預計這個月完工，縣府今天表示，將爭取中華職棒等賽事到宜蘭舉辦，讓棒球迷就近欣賞職棒賽事。

基隆暖暖基隆河畔全民健走 謝國樑、童子瑋同框跳健身操

基隆市「運動i台灣2.0社區全民健走活動」今天在暖暖區碇安公園登場，市長謝國樑、議長童子瑋等鳴槍起走，吸引很多民眾參與，同為下屆市長參選人同框互動，先握手致意還一起跳健身操，兩人分頭向民眾握手爭取支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。