花蓮鯉魚潭翻船男童罹難 船業突喊停 縱管處：取得許可前不得營業

花蓮鯉魚潭上月19日發生天鵝船翻覆溺水事件，造成一名男童不幸罹難。觀光署花東縱谷國家風景區管理處要求潭區遊艇與腳踏船業者暫停營運，須取得營運許可，並完成安全檢查後才能復業，並指花蓮縣府尚未訂定相關自治法規，小船營運許可屬地方政府權責。

縱管處副處長洪肇昌表示，目前已通知小船業者須取得營運許可才能經營，天鵝船等浮具也必須接受安全檢驗；相關制度雖由交通部航港局訂有管理原則，但多為指導性規定，仍需地方政府訂定自治法規並負責核發許可。

據了解，花蓮縣政府曾於2010年訂定「花蓮縣未具船型之浮具管理與檢查標準作業程序」，但已於2025年6月12日廢止，目前浮具檢查在地方缺乏明確規範。航港局雖有類似管理辦法，但屬中央指導性原則，實際管理仍須由地方政府制定自治法規。

洪肇昌指出，縱管處負責遊憩區整體管理，包括公告水域遊憩活動種類與相關規範。此次依水域遊憩管理辦法第7條要求業者暫停營業，主要是基於遊客安全考量，待浮具安全檢查完成、小船取得營運許可後，才會同意恢復營運。

他表示，鯉魚潭業者多持有營利事業登記證，但未取得營業許可，而營業許可須由地方政府核發；航港局主要負責船舶規格丈量及駕駛執照核發，目前全台僅約8個縣市訂有小船經營相關自治條例或管理辦法，花蓮縣尚未建立制度。

洪肇昌說，鯉魚潭遊艇與腳踏船業者多已營運近半世紀，甚至早於縱管處成立之前就在地方提供遊憩服務。過去雖未發生重大事故，但此次意外顯示安全管理的重要性，因此須建立更完整的管理機制。

洪說，能理解業者因停業面臨生計壓力，但為避免翻船憾事重演，仍須先採取暫停營業措施；5日縱管處已與縣府、航港局及業者召開會議討論水域遊憩管理，但尚未達成共識，近期將再度召集協調。