宜蘭「健康存錢筒」2.0 首創動動點數折抵食青食堂餐費讓長輩大讚
宜蘭「健康存錢筒．愛的零用金」計畫再升級，即日起長輩透過在社區運動所累積的點數，可以用於長青食堂折抵餐費，或把熱騰騰的便當帶回家；縣政府首創的這招正中長者的心，鼓勵他們量完血壓、做了運動就有健康點數，省錢抵餐費又吃到營養，開心動起來。
很多長輩經常窩在家不出門，宜蘭縣政府111年推動「健康存錢筒．愛的零用金」，透過集點鼓勵長者走到社區活動中心參與活動，包括健康講座、量血壓及做運動可獲不同的點數，兌換「好生活柑仔店」行動車的生活用品。
這項「健康存錢筒．愛的零用金」全國首創，113年榮獲「天下城市治理卓越獎」社會進步組首獎；112年「台灣健康城市暨高齡友善城市獎」高齡友善城市類創新獎，展開推動高齡友善政策的亮眼成果。
根據縣政府統計至去年底，參與集點人數從最早4422人提升至10642人，成長約141%，而「好生活柑仔店」行動車巡迴服務全縣12鄉鎮市、168個社區單位跑透透，提供貼近長者需求的用品與健康支持。
縣府最近進一步把健康存錢筒．愛的零用金提升2.0版「點食成金」，長者每月可使用50、100、150或200點折抵食青食堂餐費50、100、150或200元。代理縣長林茂盛表示，擴大點數用途到餐食支出，鼓勵長者兼顧健康促進、營養補充與社會參與，讓長者都能健康、開心參與活動。
社會處長林蒼蔡說，「健康存錢筒．愛的零用金」點數運用的初心是商品多樣化、服務多元化、長者便利化，讓今天的父母、明天的我們都能夠在熟悉的社區，安心且有尊嚴安老，打造活得久、也活得好的共好社會。
宜蘭140幾個長青食堂據點，以羅東維安社區發展協會長青食堂為例，該食堂自開辦以來人數成長至目前近170位，供應6菜1湯多樣化，周三有甜湯、月底有加菜，另為掌握長者人數及供菜數量，發明專屬「用餐名牌」，長者領取個人名牌後取餐，展現餐飲服務用心與創意；扣掉政府補貼及民眾贊助食材，長者每餐只要35元，如今有健康點數抵用，吃飯幾乎不用錢。
