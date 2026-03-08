基隆仁愛市場2樓更換空調 暫停業2個月

「基隆人的廚房」仁愛市場許多觀光客到基隆必訪，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。市府將花費四千萬元改善，三月十六日起至五月十六日止市場二樓停業施工換新空調，一樓攤商正常營業。

仁愛市場一樓主要販售生鮮蔬果，二樓是美食、雜貨、日式料理、自助餐、熱食、牛肉麵店等，有不少網紅名店，經常大排長龍，但長期以來冷氣老舊，卅多年來迄未改善，民眾抱怨常邊吃邊流汗，十分悶熱。

議長童子瑋接獲攤商反映，由於環境悶熱，許多人氣名店不得不在假日選擇關門休息，十分無奈，市場有近兩百個攤位，依賴市場的人潮來維持生計，冷氣設備的問題讓顧客不願久留，來客數減少，削弱仁愛市場作為基隆觀光亮點的吸引力。

市府產業發展處長蔡馥嚀說，改善經費經濟部補助一千一百七十萬，市府自籌二千八百萬元。仁愛、博愛市場為重要傳統市場之一，深受消費者喜愛，空調系統將全面更新工程，不僅可改善室內空氣品質與體感舒適度，同時可降低能源消耗，落實節能減碳政策目標。

產發處表示，施工期間市場一樓攤商維持正常營業，商品供應與服務不受影響，如有不便請市民體諒與配合。