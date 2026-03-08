聽新聞
0:00 / 0:00

基隆仁愛市場2樓更換空調 暫停業2個月

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆仁愛市場冷氣老舊不冷要靠電風扇吹，將停業二個月整修。圖／基隆市政府提供
基隆仁愛市場冷氣老舊不冷要靠電風扇吹，將停業二個月整修。圖／基隆市政府提供

基隆人的廚房」仁愛市場許多觀光客到基隆必訪，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。市府將花費四千萬元改善，三月十六日起至五月十六日止市場二樓停業施工換新空調，一樓攤商正常營業。

仁愛市場一樓主要販售生鮮蔬果，二樓是美食、雜貨、日式料理、自助餐、熱食、牛肉麵店等，有不少網紅名店，經常大排長龍，但長期以來冷氣老舊，卅多年來迄未改善，民眾抱怨常邊吃邊流汗，十分悶熱。

議長童子瑋接獲攤商反映，由於環境悶熱，許多人氣名店不得不在假日選擇關門休息，十分無奈，市場有近兩百個攤位，依賴市場的人潮來維持生計，冷氣設備的問題讓顧客不願久留，來客數減少，削弱仁愛市場作為基隆觀光亮點的吸引力。

市府產業發展處長蔡馥嚀說，改善經費經濟部補助一千一百七十萬，市府自籌二千八百萬元。仁愛、博愛市場為重要傳統市場之一，深受消費者喜愛，空調系統將全面更新工程，不僅可改善室內空氣品質與體感舒適度，同時可降低能源消耗，落實節能減碳政策目標。

產發處表示，施工期間市場一樓攤商維持正常營業，商品供應與服務不受影響，如有不便請市民體諒與配合。

基隆 冷氣 傳統市場

延伸閱讀

找不到零件修好悶熱 汐止區湖光活動中心冷氣汰舊換新

基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境 列管改善率逾9成

岩盤、土方問題 基隆生命典藏館延宕

燦坤攜手大金啟動「空調早販專案」　限時推單筆最高回饋16,300元

相關新聞

基隆仁愛市場2樓更換空調 暫停業2個月

「基隆人的廚房」仁愛市場許多觀光客到基隆必訪，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。市府將花費四千萬元改善，三月十六日起至五月十六日止市場二樓停業施工換新空調，一樓攤商正常營業。

棒球迷好消息 宜蘭羅運棒球場升級將爭取中職賽事

世界棒球經典賽（WBC）預賽登場，在台灣又掀起一波棒球熱。宜蘭縣政府優化羅東運動公園棒球場，包括整修紅土與草皮、更新照明燈、增設看台座椅等，預計這個月完工，縣府今天表示，將爭取中華職棒等賽事到宜蘭舉辦，讓棒球迷就近欣賞職棒賽事。

基隆暖暖基隆河畔全民健走 謝國樑、童子瑋同框跳健身操

基隆市「運動i台灣2.0社區全民健走活動」今天在暖暖區碇安公園登場，市長謝國樑、議長童子瑋等鳴槍起走，吸引很多民眾參與，同為下屆市長參選人同框互動，先握手致意還一起跳健身操，兩人分頭向民眾握手爭取支持。

莊陳仲敖先發好投助中華隊開胡 花蓮鄉親跨海熱力應援

WBC世界棒球經典賽中華隊今天出戰捷克隊，由目前效力美職運動家小聯盟體系的莊陳仲敖扛起先發重任，花蓮家鄉不少民眾揮舞國旗透過大螢幕為他加油打氣，他也不負鄉親期待，以2.2局3次三振零失分的沉穩好投，力助中華隊開胡取得首勝。

經典賽昨慘敗日今暫大幅贏捷克 謝國樑：我們永遠支持中華隊

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天中日大戰，中華隊以0比13比慘敗，今天上午五上中華已9比0領先捷克。基隆市長謝國樑說，昨天的球迷看了比賽難免會有一點失望，但不論打的情況如何，「我們永遠都是支持中華隊」。

基隆仁愛市場冷氣老舊惹怨 4千萬2樓換新冷氣停業2個月

基隆仁愛市場被稱為「基隆人的廚房」，是許多觀光客到基隆必訪的美食地點，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。