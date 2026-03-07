快訊

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林下屆首增原民議員2席 27歲太魯閣族青年搶先布局

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（右一）之子蔡嘉峻（右二）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（右一）之子蔡嘉峻（右二）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影

地方制度法增訂無山地鄉鎮市的山地原住民保障名額，雲林縣因平地原住民人口也已突破1500人，下屆縣議員選舉將首度新增平地、山地原住民議員各1席。由於當選門檻相對不高，地方傳出有意角逐者不少，近4個月原住民在籍人口明顯增加，也讓選情逐漸升溫。民進黨縣議員蔡永富之子蔡嘉峻已表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。

統計顯示，去年11月底雲林原住民在籍人口為3484人，今年2月已增加至3717人，其中平地原住民1843人、山地原住民1868人。地方人士估計，約8成具有投票權，若以7成投票率推算，只要取得約500票，幾乎就能當選，競爭態勢備受關注。

縣議員蔡永富之子蔡嘉峻將參選山地原住民議員，今在斗六成立服務處，現場湧入逾百位族人，包括議長黃凱、縣議員蔡孟真、林文彬及斗六市長參選人尹令瑛等皆到場力挺。議長黃凱強調，原住民在雲林打拚亟需代言人，若蔡嘉峻順利當選，歡迎邀請族人到議會觀摩。

蔡嘉峻今年27歲，是太魯閣族原住民，是雲林縣原住民傳統技藝推廣協會榮譽理事長，他表示，雲林縣的原住民都是從外地來工作，為生活打拚，但族人在這裡沒有部落、集會的地方，也沒有原住民文化健康站點，相較原鄉的福利落差很大。

蔡嘉峻回憶，曾見族人遇車禍糾紛卻求助無門，僅能找他父親（蔡永富議員）協助，讓他體會到原民代言人的重要性。他提出多項政見，涵蓋聚落安全、婦女支持系統、運動人才培植及文化傳承，強調願意扛起照顧族人重任。蔡永富表示，兒子有能力也有熱情為族人服務，希望鄉親給他機會，讓年輕世代承擔照顧原住民的責任。

雲林縣民進黨縣議員蔡永富（右）之子蔡嘉峻（左）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（右）之子蔡嘉峻（左）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影

蔡嘉峻表態參選雲林縣山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
蔡嘉峻表態參選雲林縣山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影

雲林縣民進黨縣議員蔡永富（左）之子蔡嘉峻（右）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（左）之子蔡嘉峻（右）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影

雲林縣民進黨縣議員蔡永富（左二）之子蔡嘉峻（右三）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（左二）之子蔡嘉峻（右三）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影

雲林縣民進黨縣議員蔡永富（右二）之子蔡嘉峻（右三）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，多位地方政要到場力挺。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（右二）之子蔡嘉峻（右三）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，多位地方政要到場力挺。記者陳雅玲／攝影

雲林縣民進黨縣議員蔡永富（左二）之子蔡嘉峻（中）今在家人支持下表態參選山地原住民議員，下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（左二）之子蔡嘉峻（中）今在家人支持下表態參選山地原住民議員，下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影

雲林 地方制度法 太魯閣族

延伸閱讀

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

基隆市安樂區議員選舉 綠營5搶3 初選出爐

綠高雄議員鳳山初選 湧言會新人出線

台東縣議會秘書長換將 縣府原民處前處長方銘總接任

相關新聞

基隆仁愛市場冷氣老舊惹怨 4千萬2樓換新冷氣停業2個月

基隆仁愛市場被稱為「基隆人的廚房」，是許多觀光客到基隆必訪的美食地點，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。

雲林下屆首增原民議員2席 27歲太魯閣族青年搶先布局

地方制度法增訂無山地鄉鎮市的山地原住民保障名額，雲林縣因平地原住民人口也已突破1500人，下屆縣議員選舉將首度新增平地、山地原住民議員各1席。由於當選門檻相對不高，地方傳出有意角逐者不少，近4個月原住民在籍人口明顯增加，也讓選情逐漸升溫。民進黨縣議員蔡永富之子蔡嘉峻已表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。

棒球迷好消息 宜蘭羅運棒球場升級將爭取中職賽事

世界棒球經典賽（WBC）預賽登場，在台灣又掀起一波棒球熱。宜蘭縣政府優化羅東運動公園棒球場，包括整修紅土與草皮、更新照明燈、增設看台座椅等，預計這個月完工，縣府今天表示，將爭取中華職棒等賽事到宜蘭舉辦，讓棒球迷就近欣賞職棒賽事。

基隆暖暖基隆河畔全民健走 謝國樑、童子瑋同框跳健身操

基隆市「運動i台灣2.0社區全民健走活動」今天在暖暖區碇安公園登場，市長謝國樑、議長童子瑋等鳴槍起走，吸引很多民眾參與，同為下屆市長參選人同框互動，先握手致意還一起跳健身操，兩人分頭向民眾握手爭取支持。

莊陳仲敖先發好投助中華隊開胡 花蓮鄉親跨海熱力應援

WBC世界棒球經典賽中華隊今天出戰捷克隊，由目前效力美職運動家小聯盟體系的莊陳仲敖扛起先發重任，花蓮家鄉不少民眾揮舞國旗透過大螢幕為他加油打氣，他也不負鄉親期待，以2.2局3次三振零失分的沉穩好投，力助中華隊開胡取得首勝。

經典賽昨慘敗日今暫大幅贏捷克 謝國樑：我們永遠支持中華隊

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天中日大戰，中華隊以0比13比慘敗，今天上午五上中華已9比0領先捷克。基隆市長謝國樑說，昨天的球迷看了比賽難免會有一點失望，但不論打的情況如何，「我們永遠都是支持中華隊」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。