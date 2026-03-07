芥菜種會台東關山辦健走 盼串聯全台關注照顧者

基督教芥菜種會推動「用愛串聯全台」行動，匯聚各地愛心支持，今天在台東縣關山親水公園舉辦「多走一哩路」健走活動，吸引約300名民眾參與，盼串聯全台關注照顧者。

根據台東戶政單位最新人口統計，關山鎮65歲以上人口占比已達約25%，等於每4人就有一名高齡長者。在超高齡社會結構下，許多家庭同時承擔照顧長輩與撫育孩子的責任。

基督教芥菜種會推動「用愛串聯全台」行動，匯聚各地愛心支持，今天在關山親水公園舉辦「多走一哩路」健走活動，串聯全台關注照顧者。

芥菜種會董事長蔡仁松事後透過新聞稿表示，脆弱家庭的照顧責任多集中在少數照顧者身上，長期承受工作、經濟與照顧壓力，若缺乏長期支持系統，將連帶影響家庭穩定與兒少成長、長者安居。

台東縣政府社會處長陳淑蘭今天到場支持並分享在活動中看見許多溫馨畫面，孩子牽著父母的手一同前行。她表示，面對人口結構變化與家庭照顧需求增加，台東感謝有芥菜種會的長期同行，透過政府與民間整合資源，強化家庭與兒少支持網絡，讓孩子能在穩定與關愛中成長。