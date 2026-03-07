快訊

棒球迷好消息 宜蘭羅運棒球場升級將爭取中職賽事

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭縣羅東運動公園棒球場升級，整建紅土、草皮等設施，優化排水系統。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣羅東運動公園棒球場升級，整建紅土、草皮等設施，優化排水系統。圖／宜蘭縣政府提供

世界棒球經典賽（WBC）預賽登場，在台灣又掀起一波棒球熱。宜蘭縣政府優化羅東運動公園棒球場，包括整修紅土與草皮、更新照明燈、增設看台座椅等，預計這個月完工，縣府今天表示，將爭取中華職棒等賽事到宜蘭舉辦，讓棒球迷就近欣賞職棒賽事。

中華職棒例行賽曾在羅東運動公園棒球場舉行，但10年前中信兄弟對戰統一獅時，發生跳電意外，之後即未再舉辦過職棒賽事，也讓縣內棒球迷覺得非常可惜。

宜蘭縣政府去年爭取中央補助4500萬元，升級羅運棒球場設施，包括球場鋪面整建、紅土與草地整修、排水系統優化，以及新設圍欄、防撞墊與本壘板、壘包更新，同時改善球員休息室、重訓空間及球員準備區等設施。

縣府又挹注2000萬元，同步更新高空照明燈具，並增設看台座椅，相關工程即將完工，代理縣長林茂盛今天實地視察進度。

林茂盛說，目前各項工作已進入最後查驗階段，預計月底完工，將大幅提升競賽場地與觀賽環境品質，不但是縣內重要棒球培訓場地，也會爭取中職等更高層級的賽事到宜蘭舉辦，帶動地方棒球發展。

宜蘭縣羅東運動公園棒球場升級，看台座椅同步更新。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣羅東運動公園棒球場升級，看台座椅同步更新。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭代理縣長林茂盛（左）今天視察羅運棒球場改善工程，表示完工後將爭取中職到宜蘭比賽。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭代理縣長林茂盛（左）今天視察羅運棒球場改善工程，表示完工後將爭取中職到宜蘭比賽。圖／宜蘭縣政府提供

