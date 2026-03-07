快訊

基隆暖暖基隆河畔全民健走 謝國樑、童子瑋同框跳健身操

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆暖暖基隆河畔全民健走，謝國樑、童子瑋同框跳健身操。記者游明煌／攝影
基隆暖暖基隆河畔全民健走，謝國樑、童子瑋同框跳健身操。記者游明煌／攝影

基隆市「運動i台灣2.0社區全民健走活動」今天在暖暖區碇安公園登場，市長謝國樑、議長童子瑋等鳴槍起走，吸引很多民眾參與，同為下屆市長參選人同框互動，先握手致意還一起跳健身操，兩人分頭向民眾握手爭取支持。

健走活動自碇安公園出發，沿碇內防汛步道前行至四腳亭親水步道後折返。參與民眾在健走運動之餘，也飽覽基隆河沿岸自然風光，享受運動與自然結合的樂趣。完成全程者皆可獲得精美紀念品，並可參加現場摸彩活動，市議員連恩典等都到場。

謝國樑表示，社區健走活動歷來深受市民喜愛，每場活動反應皆相當熱烈。今年市府持續規畫各具特色的健走路線，期盼透過運動結合在地風景，讓市民在鍛鍊體能、增進健康的同時，也能深入認識基隆各區的人文風貌與城市魅力。

童子瑋說，基隆市是一個非常熱愛運動的城市，市議會和市府大家共同的目標就是打造一個全民運動的場所，讓空間和場域都有更好讓民眾運動的地方，大家可以更健康。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，市長和議長都大力支持全民健和體育運動，基隆上月榮獲運動部全民運動署「114年運動i台灣2.0計畫」特優縣市，相當不容易，基隆七區健走、各區運動會等，參與人數都相當多，獲得運動部的肯定。

教育處長徐嬿立指出，今年持續規劃辦理5區社區健走及2區社區運動會，鼓勵各區民眾走出戶外，培養規律運動習慣。暖暖區活動圓滿落幕後，接續將於3月21日及4月25日分別舉辦安樂區、中山區健走活動，並預計於5月辦理中正區及七堵區健走活動。各場次皆準備精美紀念品與摸彩好禮，歡迎大小朋友揪團參加，一同享受健康與運動的樂趣。

基隆暖暖基隆河畔全民健走，謝國樑、童子瑋同框跳健身操。記者游明煌／攝影
基隆暖暖基隆河畔全民健走，謝國樑、童子瑋同框跳健身操。記者游明煌／攝影

基隆暖暖基隆河畔全民健走，謝國樑、童子瑋同框跳健身操。記者游明煌／攝影
基隆暖暖基隆河畔全民健走，謝國樑、童子瑋同框跳健身操。記者游明煌／攝影

基隆暖暖基隆河畔全民健走，謝國樑、童子瑋同框跳健身操。記者游明煌／攝影
基隆暖暖基隆河畔全民健走，謝國樑、童子瑋同框跳健身操。記者游明煌／攝影

運動 童子瑋 基隆 謝國樑

