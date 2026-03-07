聽新聞
0:00 / 0:00
莊陳仲敖先發好投助中華隊開胡 花蓮鄉親跨海熱力應援
WBC世界棒球經典賽中華隊今天出戰捷克隊，由目前效力美職運動家小聯盟體系的莊陳仲敖扛起先發重任，花蓮家鄉不少民眾揮舞國旗透過大螢幕為他加油打氣，他也不負鄉親期待，以2.2局3次三振零失分的沉穩好投，力助中華隊開胡取得首勝。
這次WBC期間，花蓮縣政府以及花蓮市公所、吉安鄉公所都安排戶外轉播，今天與捷克隊對戰，由花蓮子弟莊陳仲敖擔綱先發，北、中、南各直播場地湧入不少鄉親，揮舞國旗、敲打加油棒，為中華隊加油打氣。
先攻的中華隊一開賽就透過接連短打上壘取分，莊陳仲敖則在一局上連飆三振，讓家鄉民眾看得大呼「讚啦」，隨著中華隊持續攻占壘包打下分數，現場加油氣氛愈來愈熱烈。
莊陳仲敖力投2.2局，一分未失，後續林昱珉、林凱威、曾峻岳接力登板，聯手讓捷克隊掛蛋，中華隊一掃昨天陰霾，以14比0提前結束比賽，取得本屆賽事首勝。
明天上午11時與南韓的關鍵對決，花蓮仍有多場戶外轉播賽事，縣府轉播地點在北區花蓮市東大門夜市共融廣場、中區光復鄉公所前廣場，以及南區玉里鎮藝文中心，花蓮市公所在遠百花蓮店建林廣場、吉安鄉公所在娜荳蘭部落聚會所，邀請鄉親一起為中華隊加油。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。