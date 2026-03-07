快訊

莊陳仲敖先發好投助中華隊開胡 花蓮鄉親跨海熱力應援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣政府在東大門廣場架起大螢幕，戶外轉播WBC賽事為中華隊加油。記者王燕華／攝影
WBC世界棒球經典賽中華隊今天出戰捷克隊，由目前效力美職運動家小聯盟體系的莊陳仲敖扛起先發重任，花蓮家鄉不少民眾揮舞國旗透過大螢幕為他加油打氣，他也不負鄉親期待，以2.2局3次三振零失分的沉穩好投，力助中華隊開胡取得首勝。

這次WBC期間，花蓮縣政府以及花蓮市公所、吉安鄉公所都安排戶外轉播，今天與捷克隊對戰，由花蓮子弟莊陳仲敖擔綱先發，北、中、南各直播場地湧入不少鄉親，揮舞國旗、敲打加油棒，為中華隊加油打氣。

先攻的中華隊一開賽就透過接連短打上壘取分，莊陳仲敖則在一局上連飆三振，讓家鄉民眾看得大呼「讚啦」，隨著中華隊持續攻占壘包打下分數，現場加油氣氛愈來愈熱烈。

莊陳仲敖力投2.2局，一分未失，後續林昱珉林凱威、曾峻岳接力登板，聯手讓捷克隊掛蛋，中華隊一掃昨天陰霾，以14比0提前結束比賽，取得本屆賽事首勝。

明天上午11時與南韓的關鍵對決，花蓮仍有多場戶外轉播賽事，縣府轉播地點在北區花蓮市東大門夜市共融廣場、中區光復鄉公所前廣場，以及南區玉里鎮藝文中心，花蓮市公所在遠百花蓮店建林廣場、吉安鄉公所在娜荳蘭部落聚會所，邀請鄉親一起為中華隊加油。

花蓮市公所與遠百花蓮店合作，在遠百的建林廣場辦WBC戶外轉播，市長魏嘉彥也前往觀賽。圖／花蓮市公所提供
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊先發投手莊陳仲敖（左二）2.2局無失分。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊先發投手莊陳仲敖。特派記者余承翰／東京攝影
花蓮縣政府在東大門廣場架起大螢幕，戶外轉播WBC賽事為中華隊加油。記者王燕華／攝影
基隆仁愛市場冷氣老舊惹怨 4千萬2樓換新冷氣停業2個月

基隆仁愛市場被稱為「基隆人的廚房」，是許多觀光客到基隆必訪的美食地點，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。

基隆暖暖基隆河畔全民健走 謝國樑、童子瑋同框跳健身操

基隆市「運動i台灣2.0社區全民健走活動」今天在暖暖區碇安公園登場，市長謝國樑、議長童子瑋等鳴槍起走，吸引很多民眾參與，同為下屆市長參選人同框互動，先握手致意還一起跳健身操，兩人分頭向民眾握手爭取支持。

莊陳仲敖先發好投助中華隊開胡 花蓮鄉親跨海熱力應援

WBC世界棒球經典賽中華隊今天出戰捷克隊，由目前效力美職運動家小聯盟體系的莊陳仲敖扛起先發重任，花蓮家鄉不少民眾揮舞國旗透過大螢幕為他加油打氣，他也不負鄉親期待，以2.2局3次三振零失分的沉穩好投，力助中華隊開胡取得首勝。

經典賽昨慘敗日今暫大幅贏捷克 謝國樑：我們永遠支持中華隊

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天中日大戰，中華隊以0比13比慘敗，今天上午五上中華已9比0領先捷克。基隆市長謝國樑說，昨天的球迷看了比賽難免會有一點失望，但不論打的情況如何，「我們永遠都是支持中華隊」。

露營安心看這牌！台東6處合法露營場出爐 縣府頒發識別牌

台東近年露營熱潮持續升溫，帶動山海景點旅遊人潮。為保障旅客安全並提升觀光品質，縣府持續推動露營場合法化，觀光發展處長卜敏正近日前往池上鄉，為既有露營場「大坡池余家露營場」頒發合法登記牌面，象徵營區正式取得合法身分，成為台東露營場合法化的新典範。

封5年終完工！9億改建基隆田徑場9月試營運 藍色PU跑道24小時免費

基隆市政府耗資9億多的田徑場改建工程，預計今年6月完工，9月試營運，市府考量基隆民眾運動習慣，OT營運範圍不包含田徑場跑道區，將採24小時免費開放，藍色PU跑道全面升級，未來不僅可舉辦全國性競賽，更成為選手訓練與市民運動的重要空間。

