莊陳仲敖先發好投助中華隊開胡 花蓮鄉親跨海熱力應援

WBC世界棒球經典賽中華隊今天出戰捷克隊，由目前效力美職運動家小聯盟體系的莊陳仲敖扛起先發重任，花蓮家鄉不少民眾揮舞國旗透過大螢幕為他加油打氣，他也不負鄉親期待，以2.2局3次三振零失分的沉穩好投，力助中華隊開胡取得首勝。

這次WBC期間，花蓮縣政府以及花蓮市公所、吉安鄉公所都安排戶外轉播，今天與捷克隊對戰，由花蓮子弟莊陳仲敖擔綱先發，北、中、南各直播場地湧入不少鄉親，揮舞國旗、敲打加油棒，為中華隊加油打氣。

先攻的中華隊一開賽就透過接連短打上壘取分，莊陳仲敖則在一局上連飆三振，讓家鄉民眾看得大呼「讚啦」，隨著中華隊持續攻占壘包打下分數，現場加油氣氛愈來愈熱烈。

莊陳仲敖力投2.2局，一分未失，後續林昱珉、林凱威、曾峻岳接力登板，聯手讓捷克隊掛蛋，中華隊一掃昨天陰霾，以14比0提前結束比賽，取得本屆賽事首勝。

明天上午11時與南韓的關鍵對決，花蓮仍有多場戶外轉播賽事，縣府轉播地點在北區花蓮市東大門夜市共融廣場、中區光復鄉公所前廣場，以及南區玉里鎮藝文中心，花蓮市公所在遠百花蓮店建林廣場、吉安鄉公所在娜荳蘭部落聚會所，邀請鄉親一起為中華隊加油。

花蓮市公所與遠百花蓮店合作，在遠百的建林廣場辦WBC戶外轉播，市長魏嘉彥也前往觀賽。圖／花蓮市公所提供

2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊先發投手莊陳仲敖（左二）2.2局無失分。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天進行中華隊與捷克隊賽事，中華隊先發投手莊陳仲敖。特派記者余承翰／東京攝影