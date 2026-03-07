快訊

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊14:0扣倒捷克！女星霸氣「發5千杯飲料」

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

經典賽昨慘敗日今暫大幅贏捷克 謝國樑：我們永遠支持中華隊

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
經典賽昨慘敗日今暫大幅領先捷克，謝國樑：我們永遠支持中華隊。記者游明煌／攝影
2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天中日大戰，中華隊以0比13比慘敗，今天上午五上中華已9比0領先捷克。基隆市長謝國樑說，昨天的球迷看了比賽難免會有一點失望，但不論打的情況如何，「我們永遠都是支持中華隊」。

基隆市政府昨在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場，球迷難掩失落，但還是不斷喊加油，有球迷說，「大谷真的太強了」、「中日慘案」。

謝國樑今天上到碇內參加運動i台灣暖暖暖社區全民健走活動時受訪，他說，昨天的球迷看了比賽難免會有一點失望，但不論打的情況如何，「我們永遠都是支持中華隊」，今天和明天在國門廣場都還有直播派對，希望大家持續為中華隊加油。

