經典賽昨慘敗日今暫大幅贏捷克 謝國樑：我們永遠支持中華隊
2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天中日大戰，中華隊以0比13比慘敗，今天上午五上中華已9比0領先捷克。基隆市長謝國樑說，昨天的球迷看了比賽難免會有一點失望，但不論打的情況如何，「我們永遠都是支持中華隊」。
基隆市政府昨在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場，球迷難掩失落，但還是不斷喊加油，有球迷說，「大谷真的太強了」、「中日慘案」。
謝國樑今天上到碇內參加運動i台灣暖暖暖社區全民健走活動時受訪，他說，昨天的球迷看了比賽難免會有一點失望，但不論打的情況如何，「我們永遠都是支持中華隊」，今天和明天在國門廣場都還有直播派對，希望大家持續為中華隊加油。
