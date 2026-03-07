聽新聞
基隆仁愛市場冷氣老舊惹怨 4千萬2樓換新冷氣停業2個月
基隆仁愛市場被稱為「基隆人的廚房」，是許多觀光客到基隆必訪的美食地點，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。
3月16日起至5月16日止市場2樓停業，市府花費4千萬汰舊換新空調設備，1樓攤商均維持正常營業，商品供應與服務不受影響。
仁愛市場1樓主要販售生鮮蔬果，2樓是美食、雜貨、日式料理、自助餐、熱食、牛肉麵店等，有不少網紅名店，經常大排長龍，但長期以來冷氣老舊30多年來迄未改善，民眾抱怨邊吃邊流汗，十分悶熱。
市府產業發展處長蔡馥嚀說，改善經費4000萬，由經濟部核定補助1170萬元，市府自行編列2800萬元支應。仁愛、博愛市場為重要傳統市場之一，長年深受消費者喜愛，為因應設備老舊及提升節能效益，編列經費辦理空調系統全面更新工程。透過汰換高效能節能設備，不僅可改善室內空氣品質與體感舒適度，同時亦可降低能源消耗，落實節能減碳政策目標。
產發處表示，施工期間仁博愛市場1樓攤商均維持正常營業，商品供應與服務不受影響，施工期間如有不便，尚祈市民朋友體諒與配合。
