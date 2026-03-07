基隆仁愛市場冷氣老舊惹怨 4千萬2樓換新冷氣停業2個月

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天中日大戰，中華隊以0比13比慘敗，今天上午五上中華已9比0領先捷克。基隆市長謝國樑說，昨天的球迷看了比賽難免會有一點失望，但不論打的情況如何，「我們永遠都是支持中華隊」。

2026-03-07 13:02