露營安心看這牌！台東6處合法露營場出爐 縣府頒發識別牌

台東近年露營熱潮持續升溫，帶動山海景點旅遊人潮。為保障旅客安全並提升觀光品質，縣府持續推動露營場合法化，觀光發展處長卜敏正近日前往池上鄉，為既有露營場「大坡池余家露營場」頒發合法登記牌面，象徵營區正式取得合法身分，成為台東露營場合法化的新典範。

縣府表示，依交通部觀光署「露營場管理要點」，合法露營場須符合水土保持、環境保護及公共安全等要求。縣府跨局處整合農業、地政、建設、原民、環保及消防單位，透過法規說明會、實地訪視及個案輔導，協助業者完成登記流程，推動露營場朝安全化與制度化發展。

卜敏正指出，為讓旅客能清楚辨識合法營地，縣府設計「露營場合法登記牌面」，要求登記完成的營區在營區明顯位置揭示，提升市場信任度與旅遊安全。台東目前已有6處合法營地完成登記，包括比西里岸露營區、軒沐居露營區、東遊季溫泉渡假村、心泊一隅露營區、山海楝露營區及大坡池余家露營場。

大坡池余家露營場負責人余木龍表示，申請合法化歷時2年，因涉及法規層面廣、程序繁瑣，一度想放棄。幸好在縣府專業輔導下，營區順利完成登記，也讓旅客在體驗大坡池山水景觀與自然氛圍時，更加安心。

縣府觀光處提醒，民眾規劃露營行程前，可透過「露營場資料查詢系統」確認合法露營場名單，以確保住宿安全與品質。未來台東將持續推動合法營地，打造兼具永續、品質與自然魅力的露營觀光環境，讓遊客在山海之間享受安全、舒適的戶外體驗。