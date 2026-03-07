封5年終完工！9億改建基隆田徑場9月試營運 藍色PU跑道24小時免費

基隆市政府耗資9億多的田徑場改建工程，預計今年6月完工，9月試營運，市府考量基隆民眾運動習慣，OT營運範圍不包含田徑場跑道區，將採24小時免費開放，藍色PU跑道全面升級，未來不僅可舉辦全國性競賽，更成為選手訓練與市民運動的重要空間。

市立田徑場陪伴市民逾40年，每年使用人數超過30餘萬人次，改建工程一波三折，歷經多年工程延宕、解約、重新發包施作，並向中央再爭取到1億改設國際賽事標準跑道。封閉至今逾5年，2023年重新發包開工施作。

新的看台融合現代設計美學與實用功能，全面提升觀賽體驗，可容納2千人。看台下方規畫多處室內運動空間，提供多元運動使用，網球場與風雨籃球場雨天也能運動。有可容納200輛汽車及178輛機車的立體停車場，大幅改善場館周邊停車問題。

市立體育場長林柏樹說，目前OT委外營運部分主要為室內運動空間及停車場，9月試營運，考量基隆民眾運動習慣，OT營運範圍不包含田徑場跑道區，基隆市立田徑場跑道區採24小時免費開放。

OT委外營運期為「5+5年」，營運績優合格者，將獲得延長1次優先定約權，最多10年為限，排除營運期過長導致廠商服務品質僵化等不良狀況。

不少民眾反映，以前停車、打網球、籃球場都不用錢，改建後都要收費，恐影響廣大運動民眾意願。

教育處長徐嬿立表示，目前委外管理招商才完成資格審查，6月議約，跑道24小時免費，室內風雨操場、網球場廠商將提報費率及收費基準，議員建議公益優惠方案，將與廠商議約時研議，回應地方需求。

市長謝國樑說，田徑場是大家的，投資健康總比使用健保來的好，教育處將與交通處、法制處相關單位研商最佳方案。議長童子瑋表示，請市府審慎評估委外範圍，並檢討收費機制，落實公共設施服務市民。

9億多改建基隆田徑場9月試營運，藍色PU跑道24小時免費。記者游明煌／攝影