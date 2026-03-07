台東農改場籲釋迦先施肥再割草 發揮固態肥最大效益

台東釋迦採收進入尾聲，農民陸續展開剪枝，讓植株長出新芽；台東區農業改良場建議果農採取「先施肥、後割草」的耕作方式，才能確保固態肥料發揮最大肥效。

農業部台東區農業改良場昨天出版的2月份農情月刊，專家陳奕君發文談到釋迦投放有機肥的建議。

陳奕君表示，有機栽培多使用固態顆粒狀的有機質肥料，施肥時機與位置是植株根系能否順利吸收的關鍵；如果農民先割草再施肥，散落在枯草層上方的肥粒會被厚厚的草屑阻隔，導致肥料無法在短時間內接觸土壤並與之混合，這不僅會拖慢肥料分解速度，更可能導致肥力流失。

陳奕君表示，若能趕在割草作業前先將肥料均勻撒布，隨後進行的割草動作會將剪下的草屑順勢覆蓋在肥粒之上；這層「綠色地毯」不僅能保護肥料不被陽光直射而快速分解散失，更能幫助固態肥保持濕潤，加速其與土壤融合，讓肥效穩定發揮。

陳奕君表示，除了順序問題，施肥位置也是農友常犯錯誤；不少人習慣將肥料堆放在樹幹附近，認為這樣最靠近樹木，但主幹周邊多為較粗壯的「支持根」，這些根系主要功能是穩固樹體，幾乎不具備吸收水分及養分的能力。

陳奕君表示，真正的「吸收根群」其實分布在樹冠投影面附近，也就是俗稱的「樹蔭邊緣」，施肥時應將有機肥均勻撒布在樹冠投影面周邊，甚至延伸到兩行植株間的果園作業道地表之下；因為釋迦細根及根毛在此處分布最為密集，唯有將肥料精準投放在這些「吸口」附近，才能達到高效且省工目標。

陳奕君表示，除了地面固態基肥外，若須追肥，可利用葉面噴施與地面有效根系範圍的液肥澆灌併行；透過這種科學化施肥配置，不僅能讓釋迦植株在春梢萌發與花果發育期獲得充足養分，更能有效提升有機栽培整體收益。