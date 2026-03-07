快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台東農改場籲釋迦先施肥再割草 發揮固態肥最大效益

中央社／ 台東縣7日電
台東釋迦採收進入尾聲，農民陸續展開剪枝讓植株長出新芽，台東區農業改良場建議果農採取「先施肥、後割草」耕作方式，才能確保肥料發揮最大肥效。圖為鳳梨釋迦。中央社
台東釋迦採收進入尾聲，農民陸續展開剪枝讓植株長出新芽，台東區農業改良場建議果農採取「先施肥、後割草」耕作方式，才能確保肥料發揮最大肥效。圖為鳳梨釋迦。中央社

台東釋迦採收進入尾聲，農民陸續展開剪枝，讓植株長出新芽；台東區農業改良場建議果農採取「先施肥、後割草」的耕作方式，才能確保固態肥料發揮最大肥效。

農業部台東區農業改良場昨天出版的2月份農情月刊，專家陳奕君發文談到釋迦投放有機肥的建議。

陳奕君表示，有機栽培多使用固態顆粒狀的有機質肥料，施肥時機與位置是植株根系能否順利吸收的關鍵；如果農民先割草再施肥，散落在枯草層上方的肥粒會被厚厚的草屑阻隔，導致肥料無法在短時間內接觸土壤並與之混合，這不僅會拖慢肥料分解速度，更可能導致肥力流失。

陳奕君表示，若能趕在割草作業前先將肥料均勻撒布，隨後進行的割草動作會將剪下的草屑順勢覆蓋在肥粒之上；這層「綠色地毯」不僅能保護肥料不被陽光直射而快速分解散失，更能幫助固態肥保持濕潤，加速其與土壤融合，讓肥效穩定發揮。

陳奕君表示，除了順序問題，施肥位置也是農友常犯錯誤；不少人習慣將肥料堆放在樹幹附近，認為這樣最靠近樹木，但主幹周邊多為較粗壯的「支持根」，這些根系主要功能是穩固樹體，幾乎不具備吸收水分及養分的能力。

陳奕君表示，真正的「吸收根群」其實分布在樹冠投影面附近，也就是俗稱的「樹蔭邊緣」，施肥時應將有機肥均勻撒布在樹冠投影面周邊，甚至延伸到兩行植株間的果園作業道地表之下；因為釋迦細根及根毛在此處分布最為密集，唯有將肥料精準投放在這些「吸口」附近，才能達到高效且省工目標。

陳奕君表示，除了地面固態基肥外，若須追肥，可利用葉面噴施與地面有效根系範圍的液肥澆灌併行；透過這種科學化施肥配置，不僅能讓釋迦植株在春梢萌發與花果發育期獲得充足養分，更能有效提升有機栽培整體收益。

農民 位置

延伸閱讀

萬里幼兒園添購廚餘機 打造完整食農教育循環

台肥：看好半導體製程化學品 暫停投入氫能市場

桃園農改場3款水稻品種 節水減碳省工各具特色

相關新聞

基隆仁愛市場冷氣老舊惹怨 4千萬2樓換新冷氣停業2個月

基隆仁愛市場被稱為「基隆人的廚房」，是許多觀光客到基隆必訪的美食地點，但冷氣老舊長期未解決引發抱怨，有的人氣名店甚至假日也關門。

基隆暖暖基隆河畔全民健走 謝國樑、童子瑋同框跳健身操

基隆市「運動i台灣2.0社區全民健走活動」今天在暖暖區碇安公園登場，市長謝國樑、議長童子瑋等鳴槍起走，吸引很多民眾參與，同為下屆市長參選人同框互動，先握手致意還一起跳健身操，兩人分頭向民眾握手爭取支持。

莊陳仲敖先發好投助中華隊開胡 花蓮鄉親跨海熱力應援

WBC世界棒球經典賽中華隊今天出戰捷克隊，由目前效力美職運動家小聯盟體系的莊陳仲敖扛起先發重任，花蓮家鄉不少民眾揮舞國旗透過大螢幕為他加油打氣，他也不負鄉親期待，以2.2局3次三振零失分的沉穩好投，力助中華隊開胡取得首勝。

經典賽昨慘敗日今暫大幅贏捷克 謝國樑：我們永遠支持中華隊

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天中日大戰，中華隊以0比13比慘敗，今天上午五上中華已9比0領先捷克。基隆市長謝國樑說，昨天的球迷看了比賽難免會有一點失望，但不論打的情況如何，「我們永遠都是支持中華隊」。

露營安心看這牌！台東6處合法露營場出爐 縣府頒發識別牌

台東近年露營熱潮持續升溫，帶動山海景點旅遊人潮。為保障旅客安全並提升觀光品質，縣府持續推動露營場合法化，觀光發展處長卜敏正近日前往池上鄉，為既有露營場「大坡池余家露營場」頒發合法登記牌面，象徵營區正式取得合法身分，成為台東露營場合法化的新典範。

封5年終完工！9億改建基隆田徑場9月試營運 藍色PU跑道24小時免費

基隆市政府耗資9億多的田徑場改建工程，預計今年6月完工，9月試營運，市府考量基隆民眾運動習慣，OT營運範圍不包含田徑場跑道區，將採24小時免費開放，藍色PU跑道全面升級，未來不僅可舉辦全國性競賽，更成為選手訓練與市民運動的重要空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。