經典賽中華隊慘輸…基隆球迷喊「慘案」 謝國樑：一起再加油
2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今天中日大戰，中華隊以13比0輸球，基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場，球迷難掩失落，但還是不斷喊加油，有球迷說，「大谷真的太強了」、「中日慘案」。市長謝國樑則說，「大家一起再為中華隊加油」。
基隆市政府今晚起在國門廣場連續3天舉辦賽事直播派對，主持人郭子乾熱情帶動全場，崇右影藝科技大學表演藝術系學生組成熱血應援團，現場棒球迷齊聚一同加油吶喊。
市長謝國樑到場觀賽，他說，周六日上午11點還有第二、三場直播，由知名藝人阿龐擔任主持人，邀請所有大小朋友，持續一起來國門廣場觀賽，再為中華隊加油。
謝國樑並表示，市府積極推動全民參與運動，市府重視基層棒球發展，目前共有12所校園透過社團及績優生制度推動棒球運動。
當大谷翔平擊出全壘打時，現場一片哀嘆聲，有球迷說，「大谷真的太強了」、「簡直是中日慘案」，但還是有很多加油聲。
