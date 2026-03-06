快訊

經典賽／曾豪駒「一席話」引共鳴 日網友讚：台灣很有風度

中東情勢升高 川普再威脅伊朗「無條件投降」：不會達成任何協議

經典賽／有大谷在好輕鬆！為何進正賽秒甩低潮 日本監督歪頭笑：我也不知

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽中華隊慘輸…基隆球迷喊「慘案」 謝國樑：一起再加油

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場。圖／基隆市政府提供

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今天中日大戰，中華隊以13比0輸球，基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場，球迷難掩失落，但還是不斷喊加油，有球迷說，「大谷真的太強了」、「中日慘案」。市長謝國樑則說，「大家一起再為中華隊加油」。

基隆市政府今晚起在國門廣場連續3天舉辦賽事直播派對，主持人郭子乾熱情帶動全場，崇右影藝科技大學表演藝術系學生組成熱血應援團，現場棒球迷齊聚一同加油吶喊。

市長謝國樑到場觀賽，他說，周六日上午11點還有第二、三場直播，由知名藝人阿龐擔任主持人，邀請所有大小朋友，持續一起來國門廣場觀賽，再為中華隊加油。

謝國樑並表示，市府積極推動全民參與運動，市府重視基層棒球發展，目前共有12所校園透過社團及績優生制度推動棒球運動。

當大谷翔平擊出全壘打時，現場一片哀嘆聲，有球迷說，「大谷真的太強了」、「簡直是中日慘案」，但還是有很多加油聲。

基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場。圖／基隆市政府提供

基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場。圖／基隆市政府提供

基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場。圖／基隆市政府提供
基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場。圖／基隆市政府提供

經典賽 郭子乾 中華隊 謝國樑

延伸閱讀

比分落後…結束行程穿中華隊衣趕來 蔣萬安面色凝重

經典賽／賈永婕台日戰現身應援 日球迷喊「12強雪恥」

TEAM TAIWAN！賴清德受訪談經典賽 不忘身旁的「王牌投手」吳誠文

南投三和三路今晚變球場 封街直播替中華隊集氣

相關新聞

台東縣議會秘書長換將 縣府原民處前處長方銘總接任

台東縣議會今舉行新任秘書長布達典禮，由議長吳秀華主持，正式布達方銘總接任縣議會秘書長。縣長饒慶鈴率縣府一級主管到場觀禮，與多位議員及議會同仁共同見證，場面莊重隆重，也展現了府會之間良好的互動與合作關係。

經典賽中華隊慘輸…基隆球迷喊「慘案」 謝國樑：一起再加油

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今天中日大戰，中華隊以13比0輸球，基隆市政府在國門廣場舉辦賽事直播派對，大批球迷到場，球迷難掩失落，但還是不斷喊加油，有球迷說，「大谷真的太強了」、「中日慘案」。市長謝國樑則說，「大家一起再為中華隊加油」。

基隆強化公廁巡查打造友善觀光環境 列管改善率逾9成

基隆市環保局針對重要交通節點、觀光景點及公共場域公廁，加強巡查與清潔維護作業，透過即時通報及改善機制，提升公廁管理效率。統計去年9月至12月期間，完成列管公廁巡查巡查，共發現缺失409件，其中已完成改善396件，改善率達96.82%。

台東國有耕地減租9,808戶農民受惠 陳瑩：陪伴農民渡過難關

去年台東地區接連遭受強風豪雨侵襲，造成全縣農業嚴重受損。台東縣長饒慶鈴日前宣布，2025年縣有耕地全年租金減收7成，約380戶受惠。立委陳瑩與莊瑞雄同步向財政部國有財產署關心中央主管國有耕地減租情形，國產署正式函復表示，2025年度台東縣國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，中央地方同步協力，減輕農民負擔。

台東受颱風重創國有耕地租金減7成 9800戶農民減壓

台東去年接連遭受強風與豪雨侵襲，造成農業損失嚴重。縣長饒慶鈴日前宣布，縣有耕地114年度全年租金減收7成，約380戶承租農民受惠。立委陳瑩與莊瑞雄也向財政部國有財產署關心國有耕地減租情形，國產署正式函復表示國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，減輕農民負擔。

民團質疑謝國樑四接案態度軟化 基市府：絕非所指單純為回饋金

守護外木山行動小組今天發出聲明，指市長謝國樑日前發言顯示，他守護基隆市民健康及捍衛海洋環境與基隆港永續發展的態度「明顯軟化」，甚至有以回饋金交換的暗示，令人失望。基隆市政府回應表示，市府談論的是在確保安全無虞的前提下，回饋基隆該發展第高科技產業電力，目的是帶動高科技就業，絕非小組所指單純回饋金，兩者完全不同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。